Giovani, Scaramelli: "Fino a 25 anni in treno con lo sconto del 50% sul prezzo del biglietto"

A chiederlo Stefano Scaramelli, presidente del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale, con l’atto che sarà all’ordine del giorno della prossima seduta d’Aula.

“La proposta di una tariffa scontata per i giovani studenti dai 12 ai 25 anni per l’utilizzo del servizio di trasporto ferroviario regionale nasce - spiega Scaramelli - con l’obiettivo di incentivare l’uso del mezzo pubblico e sostenere questa operazione culturale e ambientale verso una mobilità sempre più sostenibile. Rappresenterebbe anche la possibilità di offrire pari opportunità tra chi vive in provincia, in periferia, e nei grandi centri urbani”.

Attualmente le bambine e i bambini fino a 4 anni non compiuti (accompagnati da un adulto e senza occupare un posto a sedere) viaggiano sui treni regionali gratis, mentre dai 4 fino ai 12 anni non compiuti hanno diritto ad uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto intero.

L’idea di innalzare lo sconto del 50% fino al 25esimo anno di età secondo Scaramelli “permetterebbe di agevolare i giovani, soprattutto delle superiori e universitari, nel vivere tutta la Toscana e nello spostarsi con mezzi a ridotto impatto ambientale”.

“Sicurezza stradale ma anche sostenibilità ambientale - conclude Scaramelli - passano attraverso l’uso dei mezzi pubblici quali strumenti per evitare il ricorso all’automobile, la congestione dei grandi centri urbani, la riduzione delle emissioni inquinanti nell’ambiente”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana