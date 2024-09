Lavori PNRR per il rinnovo della rete idrica in via Masaccio: il programma del cantiere

Conclusi i lavori estivi sul tratto di via Masaccio compreso tra via Varchi e viale Mazzini, da lunedì 30 settembre parte una nuova fase di lavorazioni per il rinnovo della rete idrica che interesserà il tratto di via Masaccio tra via Benedetto Varchi e via Nardi.

Un intervento che, lo ricordiamo, è finanziato dal PNRR e che ha come obiettivo la sostituzione dell’esistente condotta con una nuova rete idrica DN 100 (10 centimetri di diametro).

Un cantiere che sarà suddiviso in quattro fasi e per il quale il Comune di Firenze ha concesso a Publiacqua un’ordinanza che ne prevede la chiusura entro il 18 novembre 2024.

PROVVEDIMENTI GENERALI DI VIABILITÀ

Di seguito i provvedimenti di viabilità:

VIA MASACCIO (da intersezione via Varchi ad intersezione con via Varchi) – istituzione di senso unico in direzione viale Mazzini; – istituzione senso unico in direzione viale Mazzini;

VIA MASACCIO (all’intersezione con viale Mazzini, lato via Capo di Mondo) – direzioni consentite destra e sinistra per i veicoli provenienti lato via Capo di Mondo;

VIALE MAZZINI (dall’istituzione via Masaccio) – istituzione direzioni consentite diritto e destra per i veicoli provenienti lato via Manin; direzioni consentite diritto e sinistra per i veicoli provenienti lato via Mannelli;

PROVVEDIMENTI VIABILITÀ FASE 1 DELLE LAVORAZIONI

VIA BENEDETTO VARCHI (dal civico 44 all’intersezione con via Masaccio) – istituzione restringimento carreggiata – strettoia asimmetrica a destra (con direzione da via Mannelli a via Masaccio); istituzione divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato all’intervento; istituzione limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento;

VIA MASACCIO (dal civico 82/a all’intersezione con via Varchi) – istituzione restringimento carreggiata – strettoia asimmetrica a sinistra (con direzione da via Nardi a via Varchi); istituzione divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato all’intervento; istituzione limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento;

PROVVEDIMENTI VIABILITÀ FASE 2 DELLE LAVORAZIONI

VIA BENEDETTO VARCHI (all’intersezione con via Masaccio) – direzioni consentite diritto e sinistra per i veicoli provenienti da via Mannelli;

VIA MASACCIO (dall’intersezione con via Nardi all’intersezione con via Varchi) – istituzione restringimento carreggiata – strettoia asimmetrica a sinistra (con direzione da via Masaccio a via Mannelli); istituzione divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato all’intervento; istituzione limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento;

VIA NARDI (dall’intersezione con via Masaccio al numero civico 50/a) – istituzione restringimento carreggiata – strettoia asimmetrica a destra (con direzione da via Nardi a viale Mazzini); istituzione divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato all’intervento; istituzione limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento;

VIA NARDI (dal civico 59 al civico 11R) - divieto di sosta con rimozione forzata.

PROVVEDIMENTI VIABILITÀ FASE 3 DELLE LAVORAZIONI

VIA MASACCIO (dall’intersezione con via Nardi all’intersezione con via Varchi) – istituzione restringimento carreggiata – strettoia asimmetrica a sinistra (nel tratto da Nardi a Varchi con direzione da via Nardi a via Varchi); istituzione divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato all’intervento; istituzione limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento;

VIA BENEDETTO VARCHI (dal civico 43 all’intersezione con via Masaccio) – istituzione restringimento carreggiata – strettoia asimmetrica a destra (con direzione da via Masaccio a via Repetti); istituzione divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato all’intervento; istituzione limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento;

VIA BENEDETTO VARCHI (dall’intersezione con via Masaccio)

direzioni consentite diritto e sinistra per i veicoli provenienti da via Mannelli;

PROVVEDIMENTI VIABILITÀ FASE 4 DELLE LAVORAZIONI

VIA MASACCIO (dal civico 72 all’intersezione con via Varchi) – istituzione restringimento carreggiata – strettoia asimmetrica a destra (con direzione da via Varchi a viale Mazzini); istituzione divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato all’intervento; istituzione limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento;

VIA BENEDETTO VARCHI (dal civico 43 all’intersezione con via Masaccio) – istituzione restringimento carreggiata – strettoia asimmetrica a sinistra (con direzione da via Masaccio a via Repetti); istituzione divieto di sosta con rimozione forzata; divieto di transito ai pedoni nel tratto interessato all’intervento; istituzione limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dall’intervento;

