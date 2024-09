Livorno, il campione olimpico Andy Diaz Hernandez sarà premiato dal sindaco

Andy Diaz Hernandez, medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi, sarà premiato dal sindaco Luca Salvetti e da Giovanni Giannone, presidente provinciale del Coni, lunedì 30 settembre alle ore 16 in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale.

Andy Diaz è giunto in Italia da clandestino nel 2021, ha chiesto asilo politico e poi ottenuto la cittadinanza nel febbraio 2023. E' stato tesserato dalla società Libertas Unicusano Livorno e il presidente Giovanni Giannone, delegato provinciale del Coni, lo ha preso sotto la sua ala. Nel frattempo, Diaz ha vinto la Diamond Legue, nel 2022 e nel 2023, e nel 2024 è il leader della disciplina con la misura di 17,61.

Handy Diaz è già stato premiato dal sindaco Luca Salvetti il 15 settembre del 2022 dopo la vittoria della finale della Diamond League a Zurigo.

Lunedì prossimo il campione olimpico riceverà una pergamena con il seguente testo:

“L'Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Andy Diaz Hernandez, per lo straordinario traguardo del bronzo raggiunto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e per il primo posto al Golden Gala di Roma. Le tue medaglie nel salto triplo sono motivo di immenso onore per la nostra comunità , simbolo di dedizione, impegno e talento. Grazie per aver portato in alto i colori dell'Atletica Libertas Livorno e dell'Italia”.

Fonte: Ufficio Stampa