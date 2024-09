Mezzo secolo di vita insieme, Quarrata festeggia le nozze d'oro di 87 coppie

Si è tenuto ieri sera, giovedì 26 settembre, nella cornice delle Tinaia di Villa la Magia, il consueto appuntamento organizzato dal Comune di Quarrata per festeggiare le Nozze d’Oro. Ottantasette le coppie quarratine che quest’anno tagliano il traguardo di 50 anni di matrimonio, essendo convolate a nozze nel 1974.

Un traguardo che l’Amministrazione Comunale ha deciso di festeggiare omaggiando le coppie con un aperitivo nelle logge della Tinaia di Villa La Magia e una cena nei locali della Tinaia. Alle coppie è stata offerta una pergamena in ricordo dell’evento, consegnata dal sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e dall’assessore alle Politiche Sociali Mariavittoria Michelacci, una rosa rossa e un biglietto per 2 persone per una visita guidata gratuita a Villa La Magia quando il complesso mediceo riaprirà nella primavera 2025.

"Ne è passato di tempo da quel 1974... Queste coppie convolavano a nozze mentre io... nascevo proprio quell’anno! Un traguardo così importante per la vita dei nostri concittadini merita di essere condiviso con la comunità perché hanno dato e stanno continuando a dare tanto alla nostra città - spiega il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – Per questo l’Amministrazione Comunale ci tiene a festeggiare pubblicamente ogni anno le coppie che festeggiano le Nozze d’Oro. Tagliare il traguardo di 50 anni di matrimonio è una gioia, un momento di socialità e convivialità. Inoltre per me è un’occasione per ascoltare tante storie di vita dei nostri concittadini e magari riuscire a carpire qual è il loro segreto per una lunga vita passata insieme".

"Ringrazio i Servizi Sociali del nostro Comune per aver organizzato questo bellissimo evento – afferma l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Quarrata Mariavittoria Michelacci – Vedere queste coppie riunite per l’occasione rappresenta non solo un momento di festa ma anche un importante momento di socializzazione che dimostra come la nostra comunità sia più viva che mai".

COPPIE NOZZE D’ORO 2024

PEZZELLA LUISA 1974-01-05 MILANI ROBERTO

RAFFAELLI ROSANNA 1974-01-10 CANGIOLI ANTONIO

CIOLINI MARIA 1974-02-23 MELANI PAOLO

MONTIN SILVANA 1974-03-04 MORDINI MARCO

MANGANO ANNA MARIA 1974-03-16 RUGGIERO FRANCESCO

BALDANZA LINA 1974-03-30 TORSELLI GIOVANNI

INNOCENTI GLORIA 1974-04-06 BARBARANI GIUSEPPE

IORI MIRELLA 1974-04-15 COLLIGIANI VITTORIO

INNOCENTI LUCIA 1974-04-15 FEDI LUCIANO

LIBERATORI MARISA 1974-04-15 FONDI MARCELLO

DREUCCI MANUELA 1974-04-20 BONCIOLINI CARLO

CATENI MARIA MAURA 1974-04-20 CAMPAILLA CLAUDIO

D'AMICO MARIA 1974-04-20 CHECCONI GIULIANO

MELANI FRANCA 1974-04-20 FAVI RICCARDO

PANNONE CONCETTA 1974-04-20 MARIANI PAOLO

GIUSTI GRAZIA 1974-04-20 SILVERI GIUSEPPE

NICCOLAI MARIELLA 1974-04-22 PACINI ALDO PAOLO RODOLFO

SPAGNESI PATRIZIA 1974-04-27 TECCHI GINO

SANESI RITA LUCIANA 1974-04-29 LAZZI ROBERTO

AIUTI ANTONELLA FRANCA 1974-04-29 SPADONI ROBERTO

GANGITANO ANNA ROSALIA 1974-05-04 LA ROSA GIUSEPPE

TEMPESTI ROLANDA 1974-05-04 LOMI LIDO

BENINI RENZA 1974-05-16 BARLESI GIORDANO

BRIGANTI NILA 1974-06-01 AMADORI MAURO

BURCHIETTI MAURA 1974-06-03 PRATESI VALERIO

VANNELLI DANIELA 1974-06-06 D'APRILE FABRIZIO

GIAGNONI PAOLA SANDRA 1974-06-15 PAGANELLI MARCELLO

VECCHIATTO ROSANNA 1974-06-15 RASCHIATORE ELIO

BONCIANI MARTA 1974-06-16 CAPECCHI SILVANO

PIERUCCI DINA LUCIA 1974-06-20 FEDI SAURO

SANTORO DONATA 1974-06-22 MENCHI CORRADO

ZHOU SHOUGE 1974-06-28 DONG CHUNFEI

BONACCHI CLAUDIA 1974-06-29 GIOVACCHINI LUCIANO

MAGRINI IDA 1974-06-29 STEFANELLI SAURO

BRUNI ANNA 1974-06-30 MARINI VASCO

BELLINI TIZIANA 1974-07-06 MAGNANI IVAN

LUNARDI CATIA 1974-07-08 FERRARI PATRIZIO

PASCARELLA GIOVANNA 1974-07-13 BONCOMPAGNI BRUNO

CECCAGNOLI Maria Giovanna 1974-07-14 ROTINI IVO

VENTURI LUANA 1974-07-20 PETRACCHI CLAUDIO

DEL BINO GIOVANNA 1974-07-20 VANNELLI ANDREA

FICARRA DOMENICA 1974-07-25 GENCHI SANTI

GENTILE CARMELA 1974-07-25 SCERVINO SAVERIO

GENOVESE GIUSEPPA 1974-07-27 CECIONI FABRIZIO

MELANI LIANA 1974-08-03 GORI LUCIANO

MENICHETTI FRANCA 1974-08-03 RASTRELLI LEANDRO

DROVANDI MARIA 1974-08-04 BRUCI MARIO

MICHELOZZI LAURA 1974-08-05 SALI MAURO

GEMIGNANI MARIA ELENA 1974-08-08 BELLINI PAOLO

NOCCIOLI ANNA MARIA 1974-08-08 FANCIULLACCI ALDO

MASSARO GRAZIA 1974-08-10 LENTINI FRANCESCO

SCARCELLA CARMELA 1974-08-11 BERALDI PASQUALE

CIOFFI MARIA 1974-08-11 DI MARZO NICOLA

LONARDELLI MARIA ANTONIA 1974-08-12 ABBATANTUONO FELICE

CARLESI MARCELLA VITTORIA 1974-08-17 BELLINI VINCENZO

BAGNI STEFANIA 1974-08-17 BRACALI CLAUDIO

GIUFFREDA FRANCA 1974-08-18 BRACALI PIETRO

BEVILAQCUA TERESA EMILIA 1974-08-18 BROGNA ORAZIO

ZADRIMA LEZE 1974-08-26 ZADRIMA GJIN

GALIGANI MARIA GRAZIA 1974-08-29 PAPINI GIUSEPPE

BRILLI MARIA 1974-09-05 LOGLI FRANCESCO

CAPPELLI CARLA 1974-09-07 BRANDOLINI VITTORIO

MANCUSO GIUSEPPA 1974-09-07 BRUNO ROSARIO

CAPECCHI GRAZIELLA 1974-09-07 GIACOMELLI GIAMPIERO

ROSSETTI ASSUNTA 1974-09-08 GIUSTI MASSIMO OVIDIO

RUGGIERO ROSINA 1974-09-08 PARISE FRANCESCO

MUSUMECI ALFIA 1974-09-08 VANNUCCHI MARIO

MAURO FIORENZA 1974-09-14 CAFISSI OSVALDO

GALIGANI MAILA 1974-09-14 MARI MAURO

TUCI SANDRA 1974-09-14 PRIMIERI LUCIANO

PRATESI MARISA 1974-09-14 SCANNADINARI SALVATORE

GENNA PATRIZIA 1974-09-21 GORI MAURO

IULIANO CATERINA 1974-09-22 MARINO GIOVANNI

LEPORATTI LUANA 1974-09-23 BERTI RICCARDO

LO VERDE MARIA 1974-09-28 PRIVITERA ARCANGELO

ANGIOLINI ADA 1974-09-29 CIOTTOLI DINO

CAPACCIOLI ANGELA 1974-09-30 LUNARDI SAURO

DEL SOZZO GERARDINA 1974-10-02 CASALEGGIO MARIO

CARTEI FIORELLA 1974-10-05 DROVANDI CLAUDIO SERGIO

GENOVESI ADDOLORATA ROSINA 1974-10-12 TUCI MARCELLO

LASTRUCCI ANNA 1974-10-13 LEPORATTI ENRICO

IOZZELLI MARLENA 1974-10-19 GIUNTINI GIANFRANCO

FABBRI ELDA 1974-10-19 GORI LUCIANO

GORI ROBERTA 1974-10-19 PAPI RICCARDO

POSILLICO ANTONIETTA 1974-12-21 PASCARELLA DOMENICO

BELLINI ANNA 1974-12-28 CHIOVOLONI ALESSANDRO

TRAGNI LUCIA 1974-12-30 CHECCUCCI ALESSANDRO

Fonte: Comune di Quarrata