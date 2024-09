Giani a Montecatini Val di Cecina: "Presto lavori di somma urgenza"

Il presidente Eugenio Giani si è recato oggi a Montecatini Val di Cecina (PI) per un sopralluogo con il sindaco Francesco Auriemma nei luoghi dove sono scomparsi nei giorni scorsi la nonna e il nipote travolti dalla piena del torrente Sterza.

Giani ha portato la vicinanza dei toscani a chi è stato colpito dal nubifragio e ha commentato: "Abbiamo impegnato risorse nella ricerca, purtroppo sarà difficile trovarli ancora in vita". Giani ha però impegnato la Regione a ripristinare quanto prima la situazione nei comuni colpiti: "Ho detto al sindaco Auriemma che faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità, a partire dalla realizzazione dei lavori di somma urgenza e di costruzione di quanto necessario. La drammatica bomba d’acqua nel giro di pochissimo tempo ha generato prima un lago - ha continuato Giani - e poi, nel giro di dopo poche ore il fiume è subito ritornato a manifestarsi come poco più che un ruscello. Il carattere torrentizio ha determinato una catastrofe che non si vedeva da anni".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa