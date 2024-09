Alluvione a Montecatini Val di Cecina, oltre 3 milioni di euro di danni. Continuano le verifiche

La Provincia di Pisa continua a seguire la situazione nella zona di Montecatini ValdiCecina per i danni provocati dal maltempo di lunedì scorso, al vaglio intanto anche una prima stima dei danni. “Nella giornata di oggi giovedì 26 settembre la struttura tecnica provinciale è sul posto, come nei giorni scorsi, ed oggi avvierà, tra le altre, le verifiche di tenuta dei ponti interessati dall’alluvione di inizio settimana”, fanno sapere dalla Provincia di Pisa. “Tre le strade che sono state interrotte alla viabilità a causa della violenza dell’evento meteo di lunedì scorso, lo ricordiamo. La SP18, completamente invasa da detriti e alberi abbattuti a partire dal km 7 e 400 circa fino al km 8 + 500 dove il ponte in questo caso è stato chiuso perché per la presenza dei detriti ed alberi proprio sulla carreggiata, oltre che per le spallette completamente abbattute.

Poi la SP 19 nel territorio di Guardistallo dove al km 8+450 lo Sterza ha completamente sormontato il ponte, lasciando dei detriti: in questo caso è stato necessario ripulire la carreggiata, e adesso verificare, appunto, che il ponte non abbia subito danni strutturali dal passaggio di questa ondata piena. Dopodichè l’infrastruttura potrà essere riaperta alla viabilità. Per quanto riguarda la SP 57 invece in corrispondenza del km 11 + 700 circa la strada è stata completamente sventrata dal passaggio della piena, con asportazione dell’intero corpo stradale nella parte a tergo del ponte posto al km 11 + 700 circa.

Sempre lungo la SP18 sono stati riscontrati altri piccoli smottamenti; inoltre al km 12+700 è posto un altro ponte che necessita di verifiche, dal momento che è stata distrutta la spalletta. Preme ricordare che si sono rilevate criticità anche in altre viabilità provinciali del territorio (SP 329, Sp 20, Sp15, Sp27 dir, ndr) ma queste sono state tempestivamente affrontate dalla struttura tecnica provinciale e risolte, tanto da non interrompervi la viabilità. Adesso i nostri tecnici sono al lavoro sul posto per le verifiche del caso, anche sulla tenuta strutturale dei ponti.

L’obiettivo, se il tutto viene valutato positivamente, è riaprire in tempi rapidi la Sp 18 e la Sp19. Per la Sp57 le tempistiche saranno più lunghe, ma i tecnici monitoreranno attentamente la situazione. Al momento, la stima dei danni sulla viabilità di cui è proprietaria la Provincia di Pisa si attesta intorno ai 3 milioni di euro, fatti salvi eventuali danni strutturali ai ponti in questione che farebbero lievitare il conto. L’ente provinciale, inoltre, si è fatto portavoce, come da sua funzione, all’ente regionale dei danni pubblici e delle spese di soccorso comunicati dagli Enti, i quali hanno un valore complessivo di circa 8,5 milioni di euro”.