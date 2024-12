In fiamme appartamento a Montecatini Val di Cecina

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta ieri sera alle ore 21.17 a Montecatini Val di Cecina, in via XX Settembre, per un incendio in un appartamento. L'abitazione era posta al secondo piano di un edificio e al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme si erano già propagate in alcune stanze. La squadra ha prontamente estinto l'incendio e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento.

Non si registrano feriti, le cause del rogo non sono ancora state identificate.

