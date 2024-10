Maltempo, tracima di nuovo il torrente Sterza. Lo scorso 23 settembre la tragedia della nonna e del nipotino

Il maltempo ha causato nuovamente la tracimazione del torrente Sterza in alcune zone del Pisano durante la notte. Questo è lo stesso torrente che il 23 settembre ha travolto una donna e il suo nipotino di cinque mesi a Montecatini Val di Cecina; il corpo del piccolo non è stato ancora ritrovato. A causa delle inondazioni e dei danni provocati dalle piogge, il sindaco Francesco Auriemma ha ordinato la chiusura di tutte le scuole e dei parchi pubblici per oggi. In un post su Facebook, ha invitato la popolazione a uscire solo se strettamente necessario e a prestare molta attenzione, sottolineando i problemi di viabilità. Ha anche avvertito di non attraversare i ponti chiusi, specificando che il ponte che porta a Faltona è gravemente danneggiato e rischia di crollare

