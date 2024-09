Ruba all'interno di un'auto parcheggiata, identificato grazie alla videosorveglianza

Un uomo di 42 anni, residente a Pistoia e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per furto in auto. L'uomo ha infranto il finestrino di una vettura parcheggiata e ha rubato effetti personali di valore lasciati all'interno. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona, la polizia è riuscita a identificare il sospettato, riconoscendo anche le ammaccature della sua auto. Il furto è avvenuto mentre il proprietario dell'auto era assente per circa venti minuti.