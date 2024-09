Sorpresa alle Scotte di Siena, è tornato in visita lo Spiderman Mattia Villardita

Una piacevole sorpresa per tutte le bambine e i bambini ricoverati all’ospedale Santa Maria alle Scotte. Mattia Villardita, il “supereroe di corsia” che, vestito da Spiderman, regala sorrisi e porta gioia ai bimbi malati di tutta Italia, è tornato a portare il suo carico di gioia e spensieratezza per i più piccoli pazienti ricoverati all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

L’occasione arriva grazie alla Goccia d’Oro al merito della solidarietà, organizzata a Rapolano Terme della Pia Confraternita di Misericordia e dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Rapolano e Serre: prima di conferire il premio a Mattia Villardita, le associazioni hanno deciso di accompagnare lo Spiderman più generoso d’Italia a portare il suo giocoso saluto alle bambine e ai bambini ricoverati all’ospedale di Siena. Non una prima volta per Mattia Villardita che, il 21 luglio 2022, aveva accompagnato all’Aou Senese il cantante Achille Lauro, affiancandolo da tempo in iniziative di solidarietà negli ospedali italiani. Mattia Villardita è anche Cavaliere della Repubblica, titolo conferitogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio per le sue visite benefiche nelle pediatrie italiane, dopo un’infanzia segnata della malattia e da lunghe degenze all’ospedale Gaslini di Genova.

Ad accompagnare il supereroe di corsia c’erano Fabrizio Tofani, governatore della Misericordia di Rapolano, e Valeria Trilli, presidente del Gruppo Donatori di Sangue. Ad accoglierli e fare gli onori di casa il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, e il professor Francesco Molinaro della Chirurgia pediatrica insieme a Marta Fontani, responsabile infermieristico del Dipartimento, e numerosi professionisti. Presente anche il dottor Francesco Mazzei, medico radiologo dell'UOSA Diagnostica in Emergenza Urgenza, che ha fatto da tramite con le associazioni di volontariato accompagnando anche il cantautore Emanuele Dabbono (presente anche lui) che, nell'ambito della Goccia d'Oro, si è esibito a Rapolano Terme insieme alla cover-band di Fabrizio De André IN_DOC.

Fonte: Aou Senese