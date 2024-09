Plastic Free sulle spiagge di San Rossore, oltre 200 volontari in azione contro i rifiuti

Una giornata per dire basta ai rifiuti che, abbandonati nei fiumi e nel mare, finiscono sulle spiagge: oltre 200 volontari si sono ritrovati domenica mattina a San Rossore per la quarta edizione della pulizia della spiaggia del Gombo e della Buca del Mare organizzata dall'associazione Plastic Free in collaborazione con l'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e con il Comune di Pisa. Ritrovo alle 8.30 all'inizio del viale del Gombo, i partecipanti hanno usufruito dei mezzi messi a disposizione dal Centro Visite per raggiungere l'arenile dove, infilati i guanti e sacconi alla mano, hanno raccolto la spazzatura che periodicamente viene portata dalle mareggiate. L'esatta quantità raccolta si conoscerà nei prossimi giorni grazie alla collaborazione di Geofor impegnata nel ritiro e nel trasporto ai centri di riciclaggio e smaltimento.

"Un'iniziativa ormai consolidata che è arrivata al quarto anno consecutivo - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - il contributo di cittadini e associazioni è fondamentale, la natura ed il Parco vanno amati e rispettati e questi eventi servono sia a pulire la spiaggia naturale dai rifiuti che arrivano dai fiumi e dal mare, sia a sensibilizzare su un problema che va risolto alla radice. Tutto quello che viene abbandonato e gettato in maniera non corretta poi ritorna indietro e la situazione delle spiagge ne è la dimostrazione. Negli ultimi anni grazie ad una serie serrata di attività svolte con le tante associazioni del territorio c'è stato un netto miglioramento, ma periodicamente le mareggiate ci portano altri rifiuti".

"Un record di raccolta rispetto agli anni passati, oltre 100 sacchi corrispondenti a varie tonnellate, il numero più preciso si saprà con la pesata - commenta Mario De Longis referente provinciale di Pisa di Plastic Free Onlus - l'evento era inserito nella giornata di raccolta nazionale 2024 Plastic Free, tantissimi i partecipanti: dall'apertura delle iscrizioni abbiamo raggiunto in poco tempo la quota di persone massima prevista ed in sole due ore è stato raggiunto un risultato straordinario".

"Come Amministrazione siamo molto soddisfatti iniziative di sensibilizzazione come questa che sempre più posso aiutare le persone a comprendere quali sono i comportamenti corretti e responsabili che si devono tenere per tutelare ambiente, ecosistema e biodiversità - dichiara Giulia Gambini assessore all'ambiente del Comune di Pisa - Ringraziamo Plastic Free e siamo contenti della sinergia con il Parco che sostiene favorisce e rende possibile iniziative come questa. Dobbiamo lavorare molto anche su comportamenti a monte per prevenire". Tra i presenti le Guardie del Parco, le guardie volontarie, i volontari del Parco, le guide ambientali del Parco, Isabella Lazzini referente di Oppo partner di Plastic Free, Roberto Papini dell'ufficio ambiente del Comune di Pisa.

Fonte: Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli