Festa della Toscana: è online il bando 2024

“Toscana: terra di genio e di innovazione”, questo il tema dell’edizione 2024 della Festa della Toscana, accompagnata, come ogni anno, da un bando, a sostegno di iniziative articolate su tutto il territorio regionale.

“Ancora una volta con questo bando sosteniamo comuni ed associazioni per rendere la Festa della Toscana sempre più diffusa sul territorio e vicina ai cittadini – sottolinea il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – Dobbiamo essere orgogliosi di essere stati i primi al mondo ad abolire la pena di morte e la tortura: quei valori e quei princìpi sono alla base della nostra storia e non vogliamo che siano solo celebrati, ma praticati ogni giorno, in ogni parte del mondo, ovunque ci sia una voce che chiede libertà e giustizia”.

Il bando è online e le domande possono essere presentate entro il 21 : https://bit.ly/BANDOFDT24

Ogni 30 novembre il Consiglio regionale – attraverso compartecipazioni economiche rivolte ad amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituzioni sociali private che promuovono iniziative dedicate alla Festa della Toscana – ricorda il Granduca Pietro Leopoldo, che nel 1786 ripudiò la pena di morte e la tortura.

Fonte: Regione Toscana