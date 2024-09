Gioielleria, anche la Toscana all'expo negli EAU: oltre 75.000 visitatori

Si è conclusa con oltre 75.000 presenze la 54esima edizione del Watch & Jewellery Middle East Show, nell'Emirato Arabo di Sharjah, che si attesta come la più importante fiera degli Emirati Arabi Uniti dedicata alla gioielleria, oreficeria, e orologeria.

Il Padiglione italiano si conferma ancora una volta il primo padiglione estero presente alla fiera che conta in totale 600 espositori provenienti da 25 Paesi.

Il Padiglione Italiano organizzato e coordinato, ormai da 39 edizioni, da Artex, è diventato, anno dopo anno, uno dei punti di maggior interesse di tutta la fiera.

Le aziende presenti costantemente in crescita, quest'anno sono state 44 tra le migliori aziende di gioielleria da tutta Italia: 16 provengono dal Piemonte, 7 dalla Toscana, 7 dalla Campania, 5 dalla Lombardia, 4 dal Lazio, 3 dalle Marche, 2 dal Veneto.

“Anche questa edizione il Padiglione Italiano, il più esteso tra gli i 25 Paesi esteri presenti, è stato ancora una volta tra i più visitati della fiera” commenta Sara Biagiotti, della direzione di Artex. “Il mercato arabo premia il Made in Italy: nel 2023 il valore delle esportazioni italiane di preziosi negli Emirati Arabi è stato pari ad 1,1 miliardi di euro ed i dati parziali del 2024 confermano il buon andamento delle esportazioni, nonostante il costo dell’oro sia ormai ai massimi storici. Il Watch & Jewellery Middle East Show è, per le aziende italiane presenti, la piattaforma ideale per presidiare il mercato con successo”.

Lorenzo Fanara, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato: "L'Italia ha una tradizione artigianale di eccellenza secolare nel settore della gioielleria e gli Emirati Arabi Uniti rappresentano uno dei mercati del lusso in più rapida crescita, con un'enorme domanda di stile, creatività e innovazione che sono sinonimi dell'industria italiana della gioielleria e dell'orologeria. Le esportazioni italiane negli Emirati Arabi Uniti sono in costante crescita e il settore della gioielleria si classifica al primo posto tra i tanti prodotti italiani esportati negli Emirati Arabi Uniti. Siamo molto orgogliosi ogni anno di essere presenti, grazie all'ufficio di Dubai di ICE Agenzia, al Middle East Watch & Jewelry Show di Sharjah per promuovere l'eccellenza della gioielleria italiana senza tempo a un illustre pubblico di media, acquirenti e stakeholder."

Le aziende italiane che hanno partecipato alla fiera, in grassetto le toscane:

All Gold Italian Jewels - Fossombrone

Angeletti 1940 - Roma

Krisonia - Milano

Auri Tempore Gioielli - Afragola

Baloo Gioielli Firenze - Firenze

Bella Gioia Argento Italiano - Vicenza

BL Gioielli Roma Italy - Roma

Vanessa Gioielli - Jjewels - Milano

Bon Gioielli - Fonte Nuova

Enrico Capra - San Salvatore Monferrato

Carlo Barberis - Valenza

Collaro - Napoli

Pinomanna Design Jewellery, Italian Vintage Jewellery, Magno Gioielli - Valenza e Crema

Noi Gioielli Firenze - Firenze

Scavia - Milano

Fabio Fanfani - Firenze

Giovanni Ferraris - San Salvatore M.to

FerriFirenze - Sesto Fiorentino

Aliberti - Roma

Verdi - Valenza

Garavelli 1920 Italy - Valenza

Generoso Gioielli 1970 - Marcianise

Tavanti – Falcinelli - Arezzo

Hasbani - Milano

Amisano Jewelry - Valenza

Capriotti Gioielli - San Benedetto del Tronto

Leonori - Ascoli Piceno

Luca Carati - Valenza

Luise - Napoli

Luvor Italia - Valenza

Marchisio 1859 - Moncalieri

Maskada Gioielli - Valenza

Nardelli Gioielli - Napoli

Novecentonovantanove - Firenze

Manuel Vaccari - OFIR - Valenza

Fabio Fanfani - Valenza

Oro Trend Italy - Valenza

Salvatore Collaro - Marcianise

Tapparini - Verona

Tessitore 1888 - Napoli

Fonte: Ufficio stampa