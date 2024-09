Il Ministro Piantedosi al COSP di Firenze, FdI: "Emergenza sicurezza per governo è priorità"

"Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ringraziamo per la tempestività con la quale ha risposto all'emergenza sicurezza a Firenze, prendendo oggi parte al Cosp, dimostra concretamente quanto il governo Meloni non solo non sottovaluti quella che è divenuta una vera e propria urgenza, ma che la stia affrontando come una priorità. La nostra città ha il triste primato oggi di essere tra le prime in Italia per tasso di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini, che è nel dna del nostro esecutivo, è primario. Di certo però, nonostante l'impegno del governo, dopo anni di amministrazioni che hanno trattato il fondamentale tema della sicurezza con lassismo e buonismo, oggi non basterebbero neppure mille agenti per contrastare la diffusione di ogni genere di crimini. Firenze è ormai caratterizzata da numerose zone franche, in cui è complesso intervenire. Risultato, peraltro prevedibile, di un permissivismo ideologico da parte di governi cittadini di sinistra che si sono susseguiti, girandosi dall'altra parte. Speriamo che, da oggi, il senso di responsabilità prevalga e che l'amministrazione Funaro colmi i vuoti lasciati, come da competenza di ogni comune, occupandosi con decisione di assicurare nuovamente ai fiorentini di poter vivere luoghi che sono privi di illuminazione o di telecamere, motivi per i quali sono divenuti 'ideali' per il proliferare del degrado e preda di sbandati. Il ministro Piantedosi oggi ha fatto la sua parte. Confidiamo che il Comune di Firenze faccia la propria, con visione e politiche, finalmente, poderose". Lo scrive, in una nota, il senatore fiorentino di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi.