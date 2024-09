Porzione di controsoffitto all’Istituto Avogadro di Abbadia San Salvatore. Nessun danno a persone o cose

In seguito al cedimento di una porzione di controsoffitto in corrispondenza di un locale di passaggio avvenuta nel corso del fine settimana, con la scuola chiusa, i tecnici della Provincia di Siena sono immediatamente intervenuti questa mattina per una verifica sull’immobile dell’Istituto Avogadro di Abbadia San Salvatore. Il cedimento non ha causato conseguenze a persone, cose e alla struttura, non trattandosi in alcun modo di un cedimento di carattere statico o strutturale. Immediato l’intervento della ditta che aveva realizzato nei mesi scorsi gli interventi di manutenzione della struttura.

Nella giornata di domani 1 ottobre è previsto un ulteriore sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia con il direttore dei lavori e il progettista per una verifica su tutte le aree interessate dall’intervento di manutenzione. In via del tutto precauzionale, con ordinanza sindacale e in accordo con il dirigente scolastico, è stata chiusa per due giorni l’ala dell’istituto interessata dal cedimento e oggetto di verifica, in particolar modo gli indirizzo di meccanica, elettronica e moda. Per tutti gli altri studenti l’istituto rimarrà regolarmente aperto.

Fonte: Provincia di Siena