Tuscany is... Special, ospiti al Lago di Roffia oltre cento atleti speciali

La Canottieri San Miniato ha da sempre dimostrato una vocazione internazionale. I suoi gemellaggi vanno dalla Cina agli Usa, senza dimenticare le gare di livello europeo organizzate e i tanti gruppi spesso ospiti al Lago di Roffia per allenarsi e godere delle bellezze locali, cucina compresa. È in questa ottica che la Canottieri San Miniato ha organizzato la manifestazione "Tuscany is... SPECIAL", che nel calendario di fine settembre ha preso il posto del Trofeo Paolo Fattori.

Una manifestazione andata in scena sabato e domenica, interamente dedicata alle ragazze ed ragazzi speciali (con disabilità intellettiva), che già dal prossimo anno dovrebbe avere una partecipazione internazionale. Le gare hanno visto scendere in acqua un centinaio fra ragazze e ragazzi, che si sono dati battaglia su barche da quattro vogatori e sui doppi.

Il primo trofeo se l'è aggiudicato la Velocior di La Spezia, seguito dalla Adria di Trieste. Terza classificata la Tevere Remo di Roma, quarta classificata la società Armida di Torino, quinta classificata la Canottieri San Miniato, sesta classificata la Sportlandia di Livorno e settima classificata il DLF Chiusi.