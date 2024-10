Aned, si presentabno i risultati del progetto sul tema del lavoro forzato

Saranno presentati giovedì 3 ottobre nella sala della sezione soci COOP del centro commerciale di Empoli i risultati di un progetto Erasmus+ con il titolo “Lavoro forzato. Sviluppo di una mostra e materiali didattici”.

Quasi tre anni fa furono avviati i lavori del partenariato strategico al quale hanno partecipato per la nostra zona la sezione ANED dell’Empolese-Valdelsa e il Liceo “Il Pontormo” oltre ai partner provenienti dalla Polonia e dall’Austria, in particolare gli amici gemellati della “Regione consapevole di Mauthausen-Gusen-St.Georgen”. Nell’arco del periodo del progetto si sono succedutie fasi di studio e di ricerca, incontri – spesso online – per definire la struttura della mostra e la scrittura dei testi. Oltre alle collaboratrici e i collaboratori delle organizzazioni partner, i lavori hanno incluso anche 15 studenti delle classi quarte del Liceo Il Pontormo, protagonisti di un viaggio studio a Linz durante il quale si sono confrontati con gli studenti austriaci e polacchi sulla realtà del lavoro forzato dentro e fuori i campi di concentramento e il significato di questo sfruttamento delle persone per l’economia del Reich tedesco. Lo sguardo sul fenomeno del lavoro forzato viene esplicitato attraverso la rappresentazione di cenni biografici delle persone sfruttate ieri e oggi. Infatti la mostra si conclude introducendo al fenomeno attuale della “Modern Slavery”.

La mostra è itinerante e può essere presa in prestito da scuole, enti locali e associazioni che intendono affrontare questo argomento molto complesso.

Il programma del pomeriggio è il seguente:

15:00 Accoglienza

15:15 Saluti

Alessio Mantellassi - Sindaco di Empoli

Filomena Palmesano - Dirigente Scolastica dell’IIS Il Pontormo

Francesca Martini - Presidente Sez. Soci Coop

Roberto Bagnoli - Presidente Sez. ANED Empolese-Valdelsa

Coordinamento Claudia Heimes (ANED)

15:30 Inizio lavori

- Introduzione al progetto, i contenuti della mostra

Sabine Schweitzer (Storica, curatrice della mostra)

- Lavoratori coatti, internati militari, deportati. Gli italiani nel Reich nazionalsocialista 1943-45

Enrico Iozzelli (Storico, Museo e Centro di documentazione della deportazione e della Resistenza)

Question time

17:00 Coffee Break

- Esperienza della mobilità di gruppo a Linz

Docenti e studenti dell’IIS Il Pontormo

- I materiali aggiuntivi

Giada Kogovsek (Storica, collaboratrice dell’Istituto Storico Toscano dell’età contemporanea e della Resistenza)

- Insegnare la storia del lavoro forzato. Strumenti e idee per la classe.

Antonella Tiburzi (Storica, docente didattica della storia, Libera Università di Bolzano)

Question time

Fonte: Aned Empolese Valdelsa