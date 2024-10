Attacco No Vax sulla pagina Facebook di gonews.it

Doveva essere un normale articolo in un normale martedì d'ottobre, è diventato l'ennesimo post in cui decine e decine di profili Facebook sono arrivati all'attacco. Si parla di un nuovo attacco di No Vax su Facebook e stavolta la vittima è proprio gonews.it.

Poche ore fa abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook gonews.it la notizia che abbiamo riportato nella giornata di ieri, dal titolo "Al via la campagna vaccinale contro l'influenza con 392mila dosi tra Empoli, Firenze, Prato e Pistoia".

Questo, evidentemente, ha indispettito almeno una cinquantina di profili, tutti uguali e tutti portatori di idee simili. Sono venuti tutti sotto al post in massa a commentare con immagini e frasi irripetibili che mettono in dubbio non solo l'efficacia dei vaccini ma anche il sistema sanitario.

Per noi non è la prima volta, è successo anche in passato specie negli anni clou del Covid; sappiamo anche che altri quotidiani subiscono spesso gesti del genere. Proprio per questo motivo abbiamo deciso come gonews.it di prendere le distanze da quei commenti e denunciare l'ennesimo attacco di No Vax su Facebook.