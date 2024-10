Fermato dopo una manovra pericolosa, in auto aveva oltre 33 kg di hashish: arrestato a Prato

Una manovra azzardata ha catturato l'attenzione dei Baschi Verdi della guardia di finanza di Prato, impegnati durante un ordinario servizio di pattugliamento. Una volta fermata l'auto, tra viale Leonardo da Vinci e via Valentini, sono stati scoperti oltre 33 kg di hashish: per questo l'uomo che si trovava alla guida, un 32enne di Calenzano, è stato arrestato nella serata del 27 settembre. Già da una prima ispezione dell'abitacolo i militari hanno individuato sul sedile del lato passeggero numerose confezioni di hashish all'interno di buste per la spesa, insieme ad un plico contenente denaro contante di piccolo e medio taglio. La perquisizione del veicolo ha poi consentito nell'immediato di quantificare lo stupefacente in 33,7 kg e 2mila euro.

Accompagnato in caserma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Prato, è scattata la perquisizione personale e l'indagine è proseguita presso l'abitazione dell'uomo dove sono stati rinvenuti altri 400 grammi di hashish, diverso materiale per il confezionamento e circa 4,1 kg di marijuana nascosti in confezioni sottovuoto in garage. Alla luce di quanto emerso i militari hanno proceduto all'arresto immediato dell'uomo, condotto presso il carcere La Dogaia.