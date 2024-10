Incidente mortale sull'A1 a causa di un tir intraversato

Incidente mortale sull’A1 Milano-Napoli, oggi intorno alle ore 12:30, un uomo di 64 anni ha perso la vita a causa di un tir che si è intraversato ostruendo tutta la carreggiata. L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, in direzione Bologna.

Per rimuovere il mezzo è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di autostrada tra Barberino e Firenzuola in direzione di Bologna e a causa delle operazioni si sono formati fino a 5 km di coda. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli uomini di Autostrade per l’Italia. La circolazione è ripresa alle 14.30, due ore dopo l’incidente.