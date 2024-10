Lions Club Empoli dona poltrona per sedute chemioterapiche all'ospedale

Una nuova preziosa donazione per l'Oncologia a Empoli. Stavolta arriva da Lions Club Ferruccio Busoni, realtà empolese sempre vicina al territorio. Ha donato una poltrona per le sedute chemioterapiche al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Giuseppe. Un gesto che assume valore a fronte dell'aumento dei pazienti trattati in questo anni.

Le poltrone presenti in reparto salgono a 17, i letti dedicati sono 3 ed è presente anche una postazione letto-macchina ipertemia.

Alla consegna erano presenti per l’Ospedale il Direttore di Oncologia Francesca Martella,il Direttore di presidio Francesca Bettini, il medico oncologo e socio del club Maurizio Pertici e la caposala Laura Marini. Per il Lions Club Empoli Ferruccio Busoni erano presenti il Presidente Roberto Bagnoli, il Tesoriere Dino Montanelli, il cerimoniere Lucia Stefani, il Presidente Comitato Service Sergio De Cesaris, il Consigliere Roberto Carli e l’addetto stampa Anna Romano.

"Questa iniziativa ha concretizzato un service significativo in favore della comunità, testimoniando l’attenzione e la sensibilità del Club per problematiche di vasta rilevanza sociale" dicono da Lions Club.