Minaccia e maltratta la moglie di fronte ai figli, arrestato

Nuovo caso di maltrattamenti in famiglia, stavolta a Prato. Un 39enne di origini peruviane è stato arrestato dalla polizia. Una pattuglia è intervenuta in seguito alla chiamata di aiuto di uno dei due figli minori che, con tono di voce impaurito e scosso, segnalava un litigio in corso tra i genitori. Ha aggiunto di essersi rifugiato nella sua camera da letto per timore dell'atteggiamento violento del padre, anche nei confronti della madre.

All'arrivo degli agenti l'uomo si è scagliato contro di loro rifiutando di fornire i documenti. La moglie ha detto di essere stata minacciata e di aver subito maltrattamenti, prevalentemente di natura psicologica, da parte del consorte, il quale già in passato si era reso responsabile di simili comportamenti. Anche in passato la donna aveva sporto querela.