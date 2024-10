A Montopoli il convegno Sport e impiantistica

Presso la Sala Consiliare del Comune di Montopoli in Valdarno (PI) – Venerdì 11 ottobre 2024 ore 16.00, l’ Associazione di Categoria degli Impianti Sportivi GE.SI.S Italia con il supporto e il patrocinio di Organismi Istituzionali strettamente legati al mondo dello sport e dell’impiantistica, organizza un Convegno dedicato interamente alle dinamiche attuali che investono l’intero comparto.

Il Presidente dell’Associazione Daniele Laureti, ringrazia il CONI Toscana,l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale,Opes Italia e in particolare modo la Sindaca Linda Vanni,gli uni per le competenze e il sostegno ricevuto con la concessione del Patrocinio e l’altra in rappresentanza del comune di Montopoli in Valdarno per la piena disponibilità ad ospitare questa importante iniziativa nonché denota un'estrema sensibilità ed attenzione di codesta amministrazione nei confronti delle realtà associative e culturali del territorio.

Dichiarazione della Sindaca Linda Vanni e dell’Assessore allo Sport Andrea Marino: «Siamo felici di ospitare questo importante convegno sul tema dello sport e dell'impiantistica sportiva – dichiarano la sindaca Linda Vanni e l'assessore allo sport Andrea Marino –. Ringraziamo Gesis Italia per aver organizzato qui da noi questa iniziativa che ci auguriamo possa essere utile alle tante realtà sportive del territorio. Un modo per conoscere le possibilità dell'accesso al credito, le tipologie di partenariato pubblico privato, cosa prevede la legge e la riforma dello sport. Il nostro tessuto associativo è un punto di riferimento importante per il Comune e per i cittadini, per questo siamo più che convinti che uno sviluppo del settore sia fondamentale per la crescita di un'intera comunità. Lo sport è condivisione di valori, è conoscenza dell'altro, è rispetto, è crescita personale e collettiva. Avere degli impianti a misura dei sogni dei ragazzi e delle ragazze che li frequentano è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati come amministrazione comunale».

Fonte: Ufficio stampa