Bando cooperazione per supporto a innovazione e servizi in agricoltura: 5 progetti finanziati

Innovazione e erogazione servizi per il settore agricolo: è stata approvata la graduatoria del bando attuativo sostiene la creazione di partenariati di progetto per realizzare azioni di supporto all’innovazione ed erogazione di servizi in agricoltura che dovranno offrire risposte sistemiche alle esigenze o ai problemi delle imprese e dei territori rurali.

Avendo il bando una dotazione finanziaria complessiva di 500mila euro, 5 sono i progetti che otterranno una intensità di sostegno pari al 100% della spesa ammissibile e un massimale di 100mila euro per progetto.

“Consideriamo fondamentale trasferire l’innovazione al comparto agricolo toscano, e quindi supportarne il processo – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi -. Con questo intervento rafforzeremo l’ecosistema toscano per l’innovazione. L’istituzione dei partenariati consentirà infatti di rafforzare i collegamenti tra gli imprenditori e gli altri attori dell’AKIS, cioè il sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura, con particolare riferimento agli enti di ricerca e fra questi e i consulenti".

Gli interventi che saranno attuati prevedono:

- la realizzazione e gestione di punti di ascolto, accoglienza e incubatori di idee per le imprese, allo scopo di far emergere e individuare le idee innovative per il settore agricolo e forestale;

- l’organizzazione di interventi formativi, informativi, dimostrativi e di consulenza integrati tra loro e diretti alle imprese;

- l’accompagnamento alla nascita o potenziamento di aziende dimostrative e realizzazione su piccola scala di prove sperimentali e di collaudo dell’innovazione, e scambi di conoscenze “peer to peer” anche a supporto dell’attività di cui ai punti precedenti;

- l’attività di coordinamento e gestione del progetto di cooperazione, divulgazione.

Fonte: Regione Toscana