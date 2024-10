Eccellenze enogastronomiche, prosegue tour del bus “Aromi d'Italia" dopo tappa in Sicilia

Il bus-ristorante di Aromi d’Italia, l’iniziativa ideata e realizzata dalla Regione Toscana nel contesto del progetto del Ministero del turismo “Scopri l’Italia che non sapevi – Viaggio Italiano” per raccontare l'identità gastronomica del nostro Paese, ha concluso la sua tappa siciliana in coincidenza con il G7 Agricoltura che si è svolto a Siracusa. Nell’occasione sono state presentate a giornalisti ed ospiti istituzionali saliti a bordo del bus-ristorante, le eccellenze enogastronomiche Toscane.

“Si è trattato di un importante momento di confronto sullo stato della nostra agricoltura che significa sullo stato del nostro Pianeta – ha detto la vicepresidente e assessora regionale Stefania Saccardi, che ha partecipato a “Divinazione Expo 2024”, l’esposizione delle eccellenze dell’agricoltura e della pesca organizzata in occasione del G7 Agricoltura e che, su iniziativa del Ministero dell’Agricoltura, ha visto la partecipazione delle regioni italiane – E’ stata l’occasione per approfondire temi come i cambiamenti climatici in atto, l’innovazione in agricoltura, l’accesso dei giovani al comparto e per un confronto tra Stato e Regioni. Per le nuove generazioni la Toscana ha lanciato un bando che offre fino a 70mila euro a fondo perduto per chi desidera impegnarsi in agricoltura. Nel bellissimo scenario di Ortigia – ha concluso Saccardi - la Toscana ha avuto la sua grande visibilità attraverso il progetto del bus-ristorante dove sono state cucinate le nostre eccellenze per gli assessori regionali, per il ministro e per altri ospiti che hanno potuto verificare la competenza dei nostri cuochi e la qualità delle nostre materie prime”.

“Aromi d’Italia” è un progetto realizzato attraverso Toscana Promozione Turistica in veste di capofila per raccontare l'identità gastronomica del nostro paese per mezzo di due azioni: il bus-ristorante che ha cominciato a girare l’Italia il 2 settembre da Torino, e la creazione di un kit olfattivo che ha l’obiettivo di essere un nuovo e originale strumento di promozione del nostro paese. Il progetto ha infatti puntato alla costruzione di un kit di aromi italiani, uno per regione, che rappresentano l’essenza olfattiva di ciascuna. Gli aromi sono stati individuati con il supporto di un’agenzia di ricerche di mercato che ha interpellato gli esperti di gastronomia di ogni regione

Il tour di “Aromi d’Italia” si articola in 17 tappe e si concluderà entro ottobre. Ogni tappa prevede la presenza di 30 ospiti - tra giornalisti, influencers selezionati tra i partecipanti all’Italy Ambassador Awards e stakeholder – e una degustazione a cura della Federazione Italiana Cuochi che avrà come protagonista un piatto regionale dove a essere esaltato è l’aroma “simbolo” del territorio.