Nominato il nuovo CdA dell'Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio

Nell'ottica di un'immediata e proficua collaborazione con le Contrade del Palio, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, proprio ieri sera, ha convocato i 12 presidenti per comunicare loro gli 8 nominativi che la prima cittadina ha scelto per ricoprire la carica di consigliere nel Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio, organo che rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.

Ben 6 i consiglieri confermati: si tratta del presidente uscente Nicoló Luca Cannella, di Tania Benvenuti, Monica Cespoli, Enrico Favilli, Davide Giuggiolini e Salvatore Lupinu. Due invece i volti nuovi. Entrano a far parte del CdA Iacopo Taddei, ex presidente della Contrada San Pierino, e Sabrina Talini che già collaborava con l'Associazione Palio nell'area marketing. Dalla prima riunione del consiglio uscirà il nome del presidente eletto dai membri.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa