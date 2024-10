Scuola, a Montemurlo a breve ripartirà il doposcuola gratuito per gli studenti di medie e superiori

A Montemurlo diventa un'esperienza strutturata quella del doposcuola completamente gratuito, voluto dal Comune per sostenere il successo formativo degli studenti che frequentano la scuola media e le superiori e contrastare la dispersione scolastica.

"Il servizio era partito lo scorso maggio in via sperimentale, mentre già dalle prossime settimane di ottobre diverrà un servizio “stabile”, rivolto a tutti gli studenti. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano– Un'opportunità per dare un sostegno qualificato a chi ha bisogno di essere seguito e supportato nello studio a casa» Il doposcuola è completamente gratuito per le famiglie ed è destinato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. La gara per l’assegnazione del doposcuola è stata vinta dalla Cooperativa Sociale Alambicchi Onlus di Prato, grazie allo stanziamento di un contributo comunale pari a 13 mila euro. Nei prossimi giorni si svolgeranno gli incontri informativi con le famiglie interessate ad accedere al servizio di doposcuola.

Intanto a Montemurlo sono ripartiti tutti i servizi scolastici: trasporto, mensa, pre e post scuola, come spiega l'assessore Baiano: «Negli ultimi anni il nostro obbiettivo è stato quello di garantire fin dall'inizio dell'anno scolastico tutti i servizi a supporto della didattica, dando una risposta immediata alle esigenze delle famiglie e degli studenti». In questi giorni, inoltre, si stanno svolgendo incontri tra il Comune e la scuola per far partire diverse progettualità, come quella che coinvolge gli studenti dsa:«affinché le progettualità funzionino c'è bisogno di partire dall'ascolto del territorio, della scuola, delle famiglie.- conclude Baiano- Il nostro scopo infatti è infatti quello di aiutare gli studenti a stare bene a scuola e ad avere strumenti sempre più efficaci per la loro educazione, la loro crescita e per superare efficacemente le difficoltà".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montemurlo