Asl Tc, online l’offerta educativa per le scuole: nuovo progetto su relazioni e sessualità

È online l’Offerta Educativa 2024/2025 coordinata e promossa dall’Unità Funzionale Complessa Promozione della Salute della Asl Toscana centro in collaborazione con i dipartimenti e i servizi aziendali.

Dal banner Promozione della Salute in Home page sul sito dell’Azienda sanitaria, è possibile visionare il catalogo. La descrizione dei progetti è distinta per ambito territoriale e per area tematica; la maggior parte dei progetti sono realizzati in tutto il territorio della Ausl Toscana centro, alcuni sono specifici per ambito territoriale (Empoli, Firenze, Pistoia e Prato e alcuni comuni della provincia di Pisa).

Per conoscere l’offerta del proprio territorio è possibile scaricare la sintesi visiva QUA.

L’Offerta Educativa è rivolta agli istituti di ogni ordine e grado del territorio dell’Ausl Toscana centro e si articola in sei aree tematiche: Stare bene a scuola; Affettività e sessualità consapevole; Prevenzione delle dipendenze e comportamenti a rischio; Promozione della cultura della sicurezza; Cultura della donazione e cittadinanza consapevole; Alimentazione e movimento. Ogni area tematica è caratterizzata da un colore e cliccando sul tema di interesse è possibile visualizzare i relativi progetti e le modalità di adesione.

Le proposte sono il risultano di un’azione congiunta di rete con tutti gli operatori dell’Azienda che collaborano con la Promozione della Salute. Per la scelta e l’adesione alle proposte le scuole hanno tempo fino al 15 otobre 2024.

Oltre a progetti storici, fra cui le offerte educative su Life Skills e Peer Education, capisaldi della metodologia indicata da O.M.S per veicolare efficacemente messaggi di salute, sono presenti varie novità su temi di grande attualità.

All’interno dell’area tematica Affettività e sessualità è presente il nuovo progetto “GenerAzioni Pari” dedicato alla scuola secondaria di II grado su violenza di genere, consenso e stereotipi nelle relazioni e nella sessualità. Nella stessa area tematica “Sessualità consapevole nel rispetto del genere” orientato a promuovere consapevolezza sulla salute e benessere nell’ambito dell’affettività e sessualità con particolare riferimento alle differenze di genere.

Ampio spazio è offerto a progetti finalizzati alla promozione dell’uso consapevole degli strumenti digitali sia rispetto alla sicurezza psicofisica (“Usa il cellulare con la testa”) che in riferimento ai social e videogiochi (“Il mio mondo on line”).

Promuovere salute significa anche fornire occasioni per riflettere e costruire ambienti salutari, il progetto “Aria pulita a scuola” sul tema della qualità dell’aria indoor sottolinea l’importanza della cura degli ambienti di vita.

È stato inoltre previsto un modulo formativo specifico all’interno del progetto Alba per l’assistenza al lutto, al fine di fornire agli insegnanti strumenti utili per affrontare il tema del lutto e della perdita in ambito scolastico

Continua inoltre il programma “Scuole che promuovono salute” del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 che vede la stretta collaborazione tra “Scuola” e “Salute” per promuovere, attraverso il concetto di rete, la cultura della salute e del benessere attraverso l’adozione di stili di vita salutari all’interno della comunità scolastica con l’obiettivo di passare sempre più dalla progettazione per la scuola a un percorso con la scuola.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa