Cna Storie, Elenia Castellari racconta il "Laboratorio Empolese di Analisi"

Riprendono gli appuntamenti con la rubrica di "Cna Storie", il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa. Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Per il primo appuntamento di questa nuova stagione, andato in onda mercoledì 2 ottobre, abbiamo ospitato negli studi di Radio Lady in via Ponzano la dr.ssa Elenia Castellari del “Laboratorio Empolese di Analisi dott. Bartolini”, laboratorio di Empoli che da ben 72 anni offre analisi e qualità per privati e aziende diventando il punto di riferimento degli empolesi e della Valdelsa. Insieme a lui ha dialogato anche Marco Goretti di CNA Empolese Valdelsa.

Di seguito l'intervista integrale sul canale Facebook di Radio Lady.

Elenia Castellari, Cna Storie (foto Gonews.it)

L'intervista a Cna Storia di Elenia Castellari

Il Laboratorio Empolese di Analisi dott. Bartolini? "Un laboratorio che effettua oltre mille analisi di varie tipologie, spazia in diversi settori. Dalle analisi chimico cliniche per l'umana, da quelle invece del settore veterinario, servizi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, corsi di formazione. Siamo una realtà forte e solida dove possiamo spaziare in vari ambiti".

Come ha avuto inizio? "Mio nonno veniva da un contesto particolare, c'era stata la seconda guerra mondiale ed Empoli voleva risollevarsi. Il volersi laureare in chimica era la volontà di riconoscersi. Il primo laboratorio era stato messo nella sua abitazione, in Piazza dei Leoni. Si occupava principalmente di analizzare il vino. Dopo un po' di tempo si trasferì ampliando le sue stanze. Dopo il vino ha esteso il suo lavoro in ambito sanitario, anche grazie all'esperienza fatta presso la farmacia Castellani dove da chimico preparava i medicinali. Venendo a contatto con queste persone gli è venuta l'idea di estendersi anche in questo settore, cominciando dai test di gravidanza".

Quando sei subentrata? "Io sono subentrata nel 1996. Mi sono laureata in biologia nel dicembre del '95 e sono subito entrata in contatto con il lavoro. Ho portato nuove tecniche analitiche. L'aziende che ci scelgono sanno di ottenere un risultato sicuro".