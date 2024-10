Con il Next Generation Fest il Pullman Azzurro della Polizia per guidare sicuri

Nella rete di spazi e relazioni a cui dà vita il Next Generation Fest sin dalla prima edizione, ci sarà quest’anno il Pullman azzurro, il progetto della Polizia di Stato che mira a educare le nuove generazioni alla sicurezza stradale.

Sarà una delle novità di Ngf Expo, lo stand hub dell’evento della generazione Z, dove enti regionali, nazionali e europei fanno conoscere le concrete opportunità di studio e lavoro dedicate ai giovani.

Il Pullman Azzurro, che il prossimo sabato 12 ottobre sosterà nel piazzale all’ingresso del Maggio, è un’aula multimediale mobile. Un veicolo speciale dotato delle più innovative tecnologie, che percorre le piazze d’Italia offrendo un’esperienza interattiva unica per ragazzi e adulti. Attraverso giochi tematici, proiezioni e test, gli agenti della Polizia Stradale diventano veri e propri "maestri di sicurezza". All’interno del Pullmann si trovano simulatori di guida, tappeti interattivi e occhiali che riproducono gli effetti di alcool e droghe sulla percezione della strada, per trasformare l’educazione in un’esperienza coinvolgente.

“Con la presenza del Pullmann azzurro, diamo un grande messaggio di promozione della cultura della guida sicura e di consapevolezza, specialmente tra i giovani, fascia di popolazione spesso vulnerabile per via di inesperienza e comportamenti rischiosi”, osserva il presidente Eugenio Giani, che ringrazia la Polizia di Stato per aver confermato, dopo lo scorso anno, la partnership con la manifestazione e sottolinea che “Ngf si rafforza sempre più come un’agorà inclusiva densa di contenuti e di voglia di protagonismo per giovani cittadini consapevoli e attivi”.

La Polizia di stato è solo uno dei partner istituzionali della terza edizione di Ngf.

Ad animare l’area Expo ci saranno gli stand del Ministro per lo Sport e i Giovani, della Regione Toscana (dove sarà possibile ricevere informazioni anche sulle opportunità finanziate dai fondi europei), della Banca d’Italia con il progetto per la cultura finanziaria “L’economia per tutti”, l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, il sistema toscano degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), il Cesvot e la Task Force di Giovanisì.

Ci sarà anche l’Agenzia regionale toscana per l’impiego (Arti), non solo con uno stand ma, con un’intera area, l’Ngf Job, per favorire il matching tra imprese e giovani in cerca di lavoro con dei veri e propri colloqui che si susseguiranno durante tutta la giornata.

Mentre nel foyer del Teatro, sarà attivo il punto di Slow Life Slow Games, il progetto dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest per aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei rischi legati al gioco d’azzardo.

Ngf 2024 è organizzato da Regione Toscana e Giovanisì, e finanziato dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Viene realizzato in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Toscana – FPG 2022 – Intesa 77/2022.

Si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo.

Partner istituzionali: l’Agenzia regionale Toscana per l’impiego (ARTI), Banca d’Italia, il Pullman azzurro della Polizia di Stato.

Con il Patrocinio RAI.

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2024: giovanisi.it/nextgenerationfest

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) - ngf@giovanisi.it

Notizie correlate