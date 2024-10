Firenze, weekend dedicato all’artigianato: in cartellone, in contemporanea, ARTour e Artefacendo

Un weekend dedicato all’artigianato. È quello che CNA ha messo in cartellone a Firenze a partire da domani, venerdì 4 ottobre.

Si parte con ARTour - Il bello in piazza (4-6 ottobre, ore 10-20), l’evento che in piazza Strozzi celebra l’eccellenza dell’artigianato fiorentino e toscano. Qui sarà possibile ammirare e acquistare una selezione di oggetti di altissima qualità, tutti rigorosamente Made in Italy, realizzate in 25 diverse botteghe artigiane. Da raffinati gioielli e foulard di seta a borse in pelle, cappelli, argenteria e ceramiche, ce n’è per tutti i gusti.

Chi effettuerà acquisti durante la mostra avrà inoltre diritto a una riduzione sul biglietto per la mostra “Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole”, allestita presso il vicino Palazzo Strozzi.

Sabato 5 ottobre sarà la volta anche di Artefacendo ospitata in un’altra location iconica della città: piazza dei Ciompi (ore 10-20).

Qui 22 artigiani non solo esporranno e venderanno le loro creazioni di artigianato artistico, ma mostreranno ai visitatori anche le fasi più caratteristiche della loro produzione.

Artour è organizzata con il supporto del Comune di Firenze, Regione Toscana, Artex, e grazie al sostegno di Ambiente Impresa ed Enegan. Artefacendo, invece, è realizzata in collaborazione con Comune di Firenze e sostenuta da Ambiente Impresa ed Enegan.

Fonte: Ufficio Stampa Cna Firenze

