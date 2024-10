L'Istituto Alberti-Dante alla Fiera Internazionale della Ceramica: in mostra le opere degli studenti

Il 5 e 6 ottobre anche gli studenti dell’Istituto Alberti-Dante saranno presenti alla XXV Edizione Internazionale della Fiera della Ceramica, in quella Piazza Santa Croce, da loro considerata da sempre “l'aula aperta” più riconoscibile del mondo, un luogo dove Leon Battista Alberti e Dante Alighieri s’incontrano non solo virtualmente ma anche fisicamente.

In quell'occasione verranno esposti i manufatti realizzati nel corso di un progetto di ceramica in tecnica Raku, guidato dalla Docente d’Indirizzo di scultura Marilena Larcianelli, che si è sviluppato in due tranche: durante una prima fase sono stati realizzati suppellettili, maschere e gioielli, nella seconda parte è stato realizzato, con il contributo degli esperti esterni, i Maestri Artigiani Ceramisti Sandra e Stefano Giusti di Pelago, il manufatto intitolato -TRIADE DELLE MUSE-. Un unico Drago a tre teste, alto 1,60 m, simbolo di forza e coesione, che rappresenta simultaneamente la vocazione formativa delle 3 anime dell’Istituto Alberti-Dante: Liceo Artistico, Liceo Classico e Liceo Musicale. Sono 3 sentinelle dei tesori nascosti, le muse, nelle nuove generazioni.

Prima dell’alba di sabato 5 ottobre, alle ore 5:00, sarà acceso il fuoco sotto l'opera, per un processo di cottura che durerà fino alle ore 19:00 circa, ora in cui avverrà lo spettacolo finale accompagnato "dall’Ensemble di Percussioni" degli alunni del Liceo Musicale: si aprirà il forno realizzato intorno al "Dragone", che sarà visibile tra le fiamme con le sue teste orientate verso la facciata della Basilica di S. Croce, da sempre quinta scenica di eventi che evidenziano la vocazione della città.

Realizzare tale progetto e partecipare all’evento conclusivo, è l’occasione per offrire agli studenti un'esperienza di formazione e di orientamento, legata all’artigianato artistico e alla valorizzazione del patrimonio culturale di Firenze. Il risultato va ben oltre la qualità tecnica e rappresenta la sfida di una "scuola buona" che non lascia indietro nessuno e che scommette sul futuro e sulla formazione delle nuove generazioni.

Fonte: Istituto di Istruzione Superiore Alberti-Dante Firenze

