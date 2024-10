Modifiche a sosta e viabilità in via Roma a Empoli per un evento

Nei giorni 5 e 12 ottobre 2024 in via Roma saranno adottate alcune modifiche di viabilità temporanea riguardanti sosta e transito per lo svolgimento dell’evento denominato “Via Roma in festa, cibo per strada”.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 547 del giorno 2 ottobre 2024 (https://shorturl.at/0V62Y), dalle 17 del giorno 5 ottobre alle 3 del giorno 6 ottobre 2024 e dalle 17 del giorno 12 ottobre alle 3 del giorno 13 giorno 2024, in via Roma, nel tratto compreso tra piazza della Vittoria e il civico n.33, saranno disposti il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, sempre limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Inoltre, in piazza della Vittoria, all’intersezione con via Roma, obbligo di proseguimento a diritto e in via Cosimo Ridolfi, all’intersezione con via Giuseppe del Papa, sarà adottato l’obbligo di proseguimento verso piazza del Popolo.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate