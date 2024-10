Nuova Fiat Panda, per le strade del territorio grazie al Progetto “Muoversi & non Solo”

Una nuova Fiat Panda 5 posti, fondamentale per la Pubblica Assistenza di Poggibonsi con i costi garantiti per i prossimi 4 anni, viaggerà per le strade del territorio grazie al Progetto “Muoversi & non Solo” dell’azienda Eventi Sociali srl di Arezzo. Nella giornata di giovedì 3 ottobre si è tenuta la conferenza stampa di avvio del progetto presso la sala dell’associazione in via Dante, 39.

Il Progetto verrà realizzato con il supporto delle aziende attraverso delle sponsorizzazioni etiche, offrendo una visibilità etica, itinerante e concreta quotidiana nel territorio con un notevole risparmio fiscale. Un modo Utile per essere vicini ai bisogni sempre maggiori delle persone più fragili del territorio. Presente all’evento il Presidente della Pubblica Assistenza Manuela Becattelli insieme al Vice Presidente Fabrizio Fabiani, i consiglieri e volontari, il Sindaco di Poggibonsi Susanna Cenni e l’Assessore alle Politiche sociali Enrica Borgianni e i responsabili del progetto Daniele Serpi, Laura Sbrighi e Luca Biagiotti di Eventi Sociali

Gli oltre 100 volontari della Pubblica Assistenza di Poggibonsi odv, soltanto nel 2023, hanno svolto oltre 5.300 servizi percorrendo oltre 300.000 km tra dimissioni, trasferimenti con le ambulanze tra i vari ospedali e servizi sociali e sanitari dedicati alle persone più fragili del nostro territorio. Oltre a Poggibonsi, riesce a coprire le richieste del comune di San Gimignano e della Val d’Elsa.

“I risultati del precedente progetto sono ottimi – dichiara la Presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, Manuela Becattelli - Avevamo l’impegno di fare 25mila chilometri all’anno e, dopo un anno e mezzo siamo a 40mila, quindi abbiamo rispettato le attese. Il senso di proseguire con il progetto Muoversi & Non Solo è quello di acquistare un mezzo che possa essere guidato anche da neo patentati e in particolare dai volontari più giovani e dai ragazzi del servizio civile. Questo ci permette di poter offrire e rispondere maggiormente alle richieste che abbiamo dal territorio. Mi appello a tutti gli esercizi economici del territorio, che hanno sempre risposto a qualsiasi iniziativa, a rispondere nuovamente“.

“L’amministrazione comunale non poteva non essere presente oggi - dichiara la Sindaca del Comune di Poggibonsi, Susanna Cenni - Ogni passo, ogni iniziativa che rafforza la strumentazione delle nostre associazioni di volontariato è da noi accolta con grande piacere. La nostra è una città che risponde a tutte le iniziative che vanno a beneficio della comunità; sono convinta che anche in questo caso risponderà presente. Invito cittadini ed imprese a dare una mano per questo progetto”.

“Per me è il secondo progetto a Poggibonsi - dichiara l’agente e responsabile del progetto di Eventi Sociali, Daniele Serpi - Ho visto una bella risposta delle aziende che hanno capito l’importanza del progetto, faremo quindi questa Fiat Panda che andrà a sostituire un mezzo con molti chilometri alle spalle. La vettura è stata scelta per andare incontro alle esigenze della Pubblica Assistenza di mettere alla guida ragazzi giovani e neopatentati e di renderli ancora più partecipi all’associazione. Il mezzo sarà un aiuto concreto e quotidiano per le persone fragili del territorio”.

Attualmente tra i mezzi del parco auto, la Fiat Panda è una soluzione essenziale per i volontari del servizio civile e per molti volontari e volontarie che ogni giorno svolgono tanti servizi in costante aumento verso la Val d’Elsa ed anche negli ospedali della provincia di Siena e della Toscana.

Fonte: Associazione Pubblica Assistenza Poggibonsi

Notizie correlate