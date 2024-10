Pisa, individuati quindici casi di irregolarità nei permessi riservati a persone con disabilità

La Polizia Municipale ha intensificato i controlli sulla regolarità dei contrassegni per accedere in centro storico e Ztl.

Nello specifico, dalla primavera scorsa, in sinergia con gli ausiliari del traffico, sono stati individuati quindici permessi per persone con disabilità con la concessione non valida. Tra questi, un permesso con data di scadenza falsificata, poiché la concessione era bloccata per decesso dell’avente diritto; e un permesso duplicato e presente contemporaneamente su due differenti vetture. La Polizia Municipale ha provveduto quindi a sanzionare e denunciare i trasgressori.

Negli altri casi rilevati si trattava di dimenticanze nelle scadenze dei permessi e gli intestatari sono stati invitati a riconsegnarli agli uffici di Pisamo.

La Polizia Municipale effettua i controlli su ogni tipologia di permesso di accesso alla Ztl e al centro storico e invita i possessori a verificare che le concessioni siano in corso di validità e ben esposte sulle vetture.

Fonte: Ufficio Stampa

