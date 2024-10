Dal "Garfagnana’s Got Talent" alla pubblicità Pan di Stelle: protagonista un bambino di Lucca

Filippo Giannotti, un ragazzo di 12 anni di Piano di Coreglia (Lucca), è il protagonista del nuovo spot pubblicitario dei biscotti Pan di Stelle, realizzato dall'agenzia Armando Testa per Barilla. Filippo, già vincitore del “Garfagnana’s Got Talent” nel 2023 grazie alla sua abilità con la chitarra elettrica, è stato scoperto online dall’agenzia a giugno, che cercava giovani determinati e con sogni concreti per il nuovo spot.

Dopo essere stati contattati tramite Confcommercio, Filippo e il padre Alessandro hanno accolto con entusiasmo questa opportunità. Le riprese si sono svolte a Sofia, in Bulgaria. Diretto da Federico Brugia, lo spot racconta le aspirazioni di tre giovani, tra cui Filippo, che suona la sua chitarra elettrica accompagnando la colonna sonora Disney "A Dream Is a Wish Your Heart Makes" (“I sogni son desideri”, ndr.).

Per Filippo, questa è stata un'esperienza entusiasmante, vissuta insieme al padre, mentre il resto della famiglia attendeva con curiosità di vedere il risultato finale.

Notizie correlate