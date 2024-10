Riparte la Circolare dei castelli: quattro tappe alla scoperta del Cuoio, della sua storia e dei suoi monumenti

Una serie di visite guidate ai principali musei e monumenti architettonici del territorio. La Circolare dei Castelli anche per il 2024 viene organizzata dal Sistema Museale del Valdarno di Sotto di cui fanno parte il comune di San Miniato, il comune di Castelfranco di Sotto, il comune di Montopoli in Val d'Arno, il comune di Santa Maria a Monte e la Diocesi di San Miniato, con alcune rivisitazioni rispetto agli anni precedenti. Le domeniche durante le quali saranno organizzate le escursioni alla scoperta del territorio, sono il 6 ottobre, il 13, il 20 e il 27.

Il progetto è finanziato grazie a un bando regionale destinato alla cultura che è stato vinto come Sistema museale, un bando che non comprende solo questo progetto ma anche altri in ambito culturale.

Per questa edizione curata da City Grand Tour i visitatori che potranno partecipare gratuitamente e saranno accompagnati con un autobus che li raccoglierà in punti prefissati di aggregazione. Durante le visite le guide saranno da attori, che vestiranno i panni di personaggi famosi del luogo e che racconteranno le vicende più salienti legate a quel contesto, gli aspetti architettonici e quelli storico artistici.

Domenica 6 ottobre, la prima tappa è prevista al museo del Conservatorio di Santa Chiara, al palazzo comunale di San Miniato e all'oratorio del Loretino. La guida vestirà i panni del novelliere del '300 Franco Sacchetti. Nel pomeriggio la visita continuerà sulla via Francigena a Galleno. Qui la guida sarà il pellegrino viaggiatore Beniamino da Tudela, che illustrerà ai visitatori la storia della strada alla Grasse Geline, da qui alla fine del XIII secolo transitò il re di Francia Filippo Augusto.

Nella visita del 13 ottobre, durante la mattina, i turisti arriveranno a Santa Maria a Monte. La visita sarà guidata da Giosuè Carducci che presenterà il museo dedicato alla sua famiglia, la collezione Possenti e i documenti della famiglia Carducci conservati nell'archivio storico. La visita terminerà con l'ascesa alla torre dell'Orologio.

Nel pomeriggio i visitatori raggiungeranno Castelfranco di Sotto, qui potranno vedere il borgo, la Collegiata, le chiese nascoste nel centro storico, che saranno illustrate dal canonico Giovan Francesco Franceschini.

Domenica 20 ottobre si continua con la visita a Marti, all'area archeologica del Bastione alla pieve di Santa Maria Novella e all'Antiquarium. Guida per questa escursione sarà il magister Architetto Lippus da Castelfranco.

Il pomeriggio i visitatori saranno nuovamente a Santa Maria a Monte, dove ad accoglierli vi sarà il musicista Vincenzo Galilei, padre di Galileo. Qui verrà visitata la casa natale di Vincenzo, la chiesa Collegiata, uno dei sotterranei di Santa Maria a Monte, il museo civico della Beata Diana Giuntini.

Domenica 27 ottobre ultimo appuntamento è prevista la visita al museo diocesano, alla cattedrale, al santuario del Santissimo crocifisso ed altre chiese di San Miniato. La guida in questo caso sarà Anton Domenico Bamberini, pittore che nel '700 lavorò a San Miniato.

Nel pomeriggio la visita continuerà a Montopoli alla scoperta del Castello e della sua storia, con visita del Poggio di Rocca e al museo civico. Qui la guida non poteva che essere l'archeologo, medico e garibaldino Isidoro Falchi, nativo di Montopoli, a cui si deve il ritrovamento e gli scavi di Vetulonia.

Per partecipare alle escursioni è necessario prenotarsi e telefonando al 348 4352485 o al 3494022819 o ancora scrivendo a circolaredeicastelli@gmail.com

