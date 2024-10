Ritrovati dalla polizia 104 grammi di hashish nel retro del parcheggio di un supermercato

Nella serata di ieri, alle ore 20 circa, le Volanti hanno rinvenuto circa 104 grammi di hashish nel retro del parcheggio di un noto supermercato di Viale Puccini.

L’intervento è avvenuto a seguito di segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa, alla quale si era rivolto l’addetto dell’istituto di vigilanza del suddetto supermercato, il quale ha riferito di aver notato dei movimenti sospetti nel parcheggio. In particolare, il segnalante ha riferito di aver visto un ragazzo in una zona interdetta del parcheggio, delimitata da una rete da cantiere di color arancione e che, dopo avergli chiesto il motivo della sua presenza in quel luogo, il giovane si è allontanato.

Nello stesso momento, il dipendente dell’istituto di vigilanza ha notato un’autovettura di colore scuro con alcune persone a bordo accendersi e repentinamente allontanarsi. I Subito dopo, controllando l’area interdetta e delimitata dalle reti, l’addetto alla sicurezza ha rinvenuto un sacchetto di plastica contenente la sostanza stupefacente e ha chiamato la Polizia. Dopo aver controllato la zona limitrofa, i poliziotti hanno provveduto al sequestro della sostanza che, analizzata dalla Polizia Scientifica, è risultata positiva a cannabinoidi per un peso di circa 104 gr. Sono in corso le indagini, anche a seguito dell’analisi delle telecamere presenti nel parcheggio del Supermercato.