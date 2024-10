Truffa da 1.299 euro a Donoratico. I carabinieri risalgono ai truffatori

I carabinieri di Donoratico hanno denunciato quattro persone per una truffa ai danni di un uomo che aveva messo in vendita due seggiolini per auto online. Il truffatore, fingendosi interessato all’acquisto, ha convinto la vittima a fare delle operazioni al bancomat, facendogli ricaricare 1.299 euro su una carta prepagata. Quando l'uomo ha capito l'inganno, ha denunciato il fatto. Le indagini hanno portato all'identificazione dei responsabili.

I carabinieri sono risaliti a quattro persone, di età compresa tra i 41 e i 57 anni, già note alle forze dell'ordine, coinvolte nella truffa. Queste persone sono titolari delle carte di credito ricaricate e dei numeri telefonici usati nella truffa, e ora dovranno rispondere del reato di truffa in concorso.

Notizie correlate