Variazione di bilancio, Giani: "Fondi per sanità, cultura e sociale"

Sanità, cultura, sociale e sostegno ai Comuni. Sono gli ambiti presi in considerazione con la seconda variazione al bilancio regionale che è stata approvata ieri dal Consiglio regionale e che il presidente Eugenio Giani ha dettagliato oggi in conferenza stampa.

“È una variazione che – ha detto Giani - a fronte di un bilancio sostanzialmente sano e positivo, consente di assorbire oneri di un settore importante come la sanità: abbiamo fatto un’operazione che porta 49 milioni sul bilancio regionale. Si tratta di oneri finanziari relativi agli investimenti fatti nel settore e che prima facevano parte del fondo sanitario regionale. Una boccata d’ossigeno per il bilancio della sanità”.

“Rafforziamo con 4,9 milioni di euro il ruolo di Sviluppo Toscana – ha proseguito -, il braccio operativo regionale oltre che sul Pnrr anche sul Fondo di Coesione e Sviluppo e sui fondi strutturali europei. Risorse che consentiranno alla struttura di lavorare più speditamente”.

“Mi preme evidenziare – ha specificato Giani - che con tale manovra, in maniera anomala, una quota di risorse economiche viene trasferita dalla Regione allo Stato, anziché tradizionalmente il contrario”.

Altri settori interessati sono cultura, sociale, sicurezza e tutela del territorio. “Per quanto riguarda la cultura – ha detto ancora Giani - sono previsti altri 10 milioni, a fronte dei 30 complessivi inseriti nel bilancio di previsione. Serviranno per garantire un sostegno importante a tante istituzioni culturali: 2,9 milioni al Maggio musicale, 2 alla Pergola, 1,3 al Pucciniano. Tutta un’altra serie di interventi vanno a sopperire ad altrettanti impegni che si sono venuti a determinare. 1 milione e 250 mila euro per la Polizia Provinciale, 1,350 milioni per l’adeguamento del contratto dei lavoratori forestali e per l’antincendio boschivo, altri 450 mila euro per le attività di sostegno, sociale e formativo, alla disabilità. Vorrei poi ricordare 100 mila euro per l’integrazione delle risorse del fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro. Altre risorse riguardano le richieste provenienti da singoli comuni per il completamento di opere avviate”.

“Da sottolineare – ha concluso Giani - la previsione di 800 mila euro per la progettazione dell’estensione della Linea 1 della tramvia fino al Meyer, con fermata intermedia alla Villa di Careggi e all’ISPRO. Infine, per quanto riguarda eventuali ulteriori interventi relativi all’aumento della spesa farmaceutica e dell’addizionale Irpef, è ancora presto per fare previsioni. Dovremo aspettare fine novembre inizio dicembre per vedere l’andamento della spesa sanitaria e poter fare una valutazione complessiva”.