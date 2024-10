Agrobiodiversità: 2,5 milioni di euro per la tutela e il recupero di specie a rischio estinzione

Agrobiodiversità, per la tutela delle specie locali a rischio estinzione, per il 2024 la Regione ha destinato 1 milione e 870mila euro.

Il sostegno finanziario previsto nell’ambito del Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, va a sostegno degli attuali 206 Agricoltori custodi che si sono impegnati a conservare circa 235 varietà locali a rischio di estinzione della Toscana.

I nominativi delle specie a rischio sono pubblicati sul sito Internet della Regione Toscana all’indirizzo http://germoplasma.regione.toscana.it e di 9 banche del germoplasma che ne conservano circa 500, consultabili sempre allo stesso indirizzo.

Alla somma di 1 milione e 875mila euro, nei prossimi quattro anni saranno aggiunti 625mila euro che verranno messi a bando nei prossimi mesi dalla Regione Toscana per l’attività di recupero e valorizzazione delle stesse risorse genetiche maggiormente a rischio a di estinzione allo scopo di reintrodurle in coltivazione e allevamento presso le aziende agricole toscane.

“Oggi più che mai la tutela delle risorse genetiche locali, ma più in generale dell’agrobiodiversità, si legano indissolubilmente ai temi della sostenibilità ambientale, dei cambiamenti climatici, dell’economia circolare, della tutela del suolo, dell’acqua, e della biodiversità naturale e selvatica. Come Regione stiamo dando il supporto necessario a che l’impegno degli agricoltori custodi come quello delle banche del germoplasma, che rappresentano un patrimonio importantissimo per l’agricoltura e la cultura rurale toscana, sia conservato per la vitalità della nostra agricoltura e per le generazioni future”.

