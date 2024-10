Consorzio di Bonifica: dove si vota a Poggibonsi

Seggio aperto domani, sabato 5 ottobre, a Poggibonsi per rinnovare gli organi del Consorzio di Bonifica. Si vota presso la sala Set del teatro Politeama dalle 9 alle 19. Attraverso le elezioni i consorziati, ogni cinque anni, eleggono i 15 consiglieri che formeranno l'assemblea consortile. “Il lavoro dei Consorzi è un lavoro importante per la manutenzione del reticolo e per la prevenzione del rischio idrogeologico - dice la sindaca Susanna Cenni - La pulizia e la riduzione del rischio con opere adeguate sono fondamentali e tanti sono i progetti che hanno interessato e dovranno interessare anche Poggibonsi. Per questo invito tutti e tutte ad andare a votare perché è un momento centrale nella governance di un organo la cui attività interessa tutti e tutte noi”.

Il Consorzio di Bonifica è un organismo governato dai suoi stessi consorziati, attraverso le elezioni che si tengono ogni 5 anni. Le elezioni sono necessarie per eleggere i 15 consiglieri che rappresenteranno i consorziati nell’Assemblea Consortile, organo di indirizzo politico-amministrativo del Consorzio di Bonifica. A questi si aggiungeranno 13 consiglieri nominati tra i rappresentanti degli enti pubblici locali. L’Assemblea così composta eleggerà il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio tra i 15 membri eletti. L’Assemblea dura in carica 5 anni, al termine dei quali ci saranno nuove elezioni. Il Presidente può essere confermato una sola volta.

I consorziati, ovvero gli intestatari di un avviso di pagamento, possono votare in uno qualsiasi dei seggi costituiti in tutto il comprensorio. Ogni consorziato vota per la propria sezione di appartenenza nella quale saranno presenti due liste con i relativi candidati.

Cosa serve per votare: alle persone il documento di identità e alle imprese il documento di identità del legale rappresentante e copia della visura camerale.

Fonte: Ufficio Stampa

