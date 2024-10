"Musica in Fabbrica”: un concerto di Giovanni Nesi per finanziare la ricerca contro il Parkinson e la distonia

La musica scende in campo per sostenere la ricerca. Il prossimo 12 ottobre, alle ore 18.00, la Rifinizione Nuove Fibre in Via Reno n. 6, Montemurlo (Prato), ospiterà “Musica in Fabbrica”, un evento musicale di grande impatto e significato: un recital del celebre pianista Giovanni Nesi. La location sarà particolarmente suggestiva, con un ambiente industriale che si trasforma in palcoscenico al servizio dell’arte, della ricerca, dell’assistenza alle persone con Disordini del Movimento e della solidarietà.

Giovanni Nesi, uno dei pianisti più acclamati a livello internazionale, affronta da alcuni anni la sfida della distonia focale, una condizione neurologica che limita il controllo della mano destra. Nonostante questa difficoltà, Nesi ha continuato a brillare nel panorama musicale mondiale, esibendosi e pubblicando dischi con la sola mano sinistra, diventando così una fonte di ispirazione per molti. Il concerto di Giovanni Nesi, con musiche di Bach, Scriabin, Schumann, Bellini, Puccini e presentato dal critico musicale Gregorio Moppi, non sarà solo un’opportunità per assistere a un’esibizione di alto livello artistico, ma anche un’occasione per sostenere una causa di grande rilevanza.

Il ricavato della serata sarà infatti interamente devoluto alla Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus, e i fondi raccolti saranno destinati alla creazione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale specifico per le Distonie e per finanziare il primo progetto di ricerca genetica clinica rivolto alle persone con malattia di Parkinson con esordio precoce e/o familiarità e Distonie focali del musicista presso il Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato. I test molecolari verranno eseguiti presso la SOS-D Patologia Molecolare Oncologica, mentre la fase di screening e consulenza genetica saranno affidate alla Dott.ssa Del Gamba della SOC Neurologia, appena rientrata da un anno di esperienza presso il Fresco Parkinson Institute della New York University Langone Health. Il progetto di ricerca verrà supportato da collaboratori esperti internazionali dell’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

L’evento di beneficenza e il progetto correlato nascono da uno sforzo congiunto che vede lavorare insieme realtà molto diverse che si sono unite per uno scopo benefico. I partner del progetto sono: Rifinizione Nuove Fibre, Fondazione Fresco Parkinson Institute, AUSL Toscana Centro, M° Giovanni Nesi, notaio Francesco De Luca e Società della Salute Area Pratese.

Erano presenti alla conferenza stampa il Governatore Giani, I’ing. Mari Direttore Generale AUSL Toscana Centro, Cristina Manetti Capo Gabinetto Regione Toscana, Ilaria Bugetti Sindaca di Prato, Simone Calamai Sindaco di Montemurlo, la dott.ssa Maria Teresa Mechi direttrice dell’Ospedale S. Stefano, dott. Pasquale Palumbo direttore del Dipartimento delle Specialistiche AUSL Toscana Centro e della Neurologia di Prato, la dott.ssa Monica Norcini della Fondazione Fresco Parkinson Institute, Simona Dei direttore sanitario della AUSL Toscana Centro, la dott.ssa Silvia Bessi direttrice della SOS-D Patologia Molecolare Oncologica, la dott.ssa Claudia Del Gamba Neurologa di Prato, il dott. Edoardo Monfrini esperto in Neuro-Genetica dell’IRCCS Ca’ Granda Policlinico di Milano, la sig. Dalila Mazzi titolare della Rifinizione Nuove Fibre, il Maestro Giovanni Nesi e il notaio Francesco De Luca.

L’evento e il progetto sono patrocinati dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Prato, dal Comune di Prato e dal Comune di Montemurlo.

Ingresso libero con donazione a partire da 30 Euro previa conferma entro l’8 ottobre all’indirizzo: info@frescoparkinsoninstitute.it.

Fonte: Asl Toscana Centro - ufficio stampa

