"Attacchi sono timore di cdx e sindaco": la denuncia del Comitato a supporto di Gruppo Misto

E meno male che la campagna elettorale era finita! Questo è stato l’incipit dell’intervento del Sindaco Giglioli nel Consiglio Comunale del 19 settembre scorso. Forse questa raccomandazione deve farla a se stesso.

Ma anche il centrodestra non ha lesinato attacchi contro il Gruppo Misto e la consigliera Manola Guazzini, tant’è che pare si siano quasi messi d’accordo e non bisogna stupirci.

Le considerazioni che vengono fatte hanno poco a che fare con la politica, bensì scadono in meri attacchi personali. Queste azioni belligeranti evidenzino i timori di una maggioranza ma anche di un centrodestra, che temono l’esperienza politico-amministrativa e la competenza della consigliera Guazzini.

Come abbiamo sottolineato in Consiglio Comunale il 19 settembre scorso, non siamo animati da nessun personalismo né tanto meno da nessun sentimento di rancore, tipici di chi conosce poco la politica ed ancora meno i rapporti istituzionali.

Non pensiamo assolutamente di avere tradito gli elettori perché il ruolo che svolgeremo in Consiglio Comunale è coerente col nostro percorso fatto in campagna elettorale.

Abbiamo puntato, dicendolo, a costruire un’alternativa a un monopolio della presenza istituzionale del PD nel nostro Comune che ha assunto le caratteristiche di un sistema di potere legato a una rete molto forte di interessi. Altrettanto convintamente, non abbiamo mai pensato che questa destra potesse essere l’alternativa che serviva.

La via che abbiamo cercato di seguire è stata quella della costruzione di un’ampia aggregazione civica e Vita Nova è stata un tentativo in questo senso. Abbiamo preso atto che il progetto non ha avuto il risultato che speravamo, che molte delle sue componenti iniziali si sono disgregate, e che quindi l’esperienza di Vita Nova è venuta meno.

Per questo abbiamo deciso di fondare il Gruppo Misto e quell’11% e oltre che ha votato Vita Nuova con una percentuale di preferenze che raggiunge l’81% contro alcune forze politiche che hanno raggiunto un misero 14%, dimostra che siamo la vera rappresentanza del territorio e faremo un’opposizione seria e intransigente.

Sarebbe stato uno sbaglio non dargli rappresentanza, e chi più di tutti poteva dargli rappresentanza era chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali non solo a San Miniato ma in tutto il Comprensorio del Cuoio.

Siamo pronti a cercare tutte le convergenze e le collaborazioni possibili sui temi che verranno affrontati in questo Consiglio Comunale, e non faremo mancare neanche alla maggioranza il nostro contributo di proposta e di miglioramento.

Certo è che se il buongiorno si vede dal mattino con la levata di scudi del PD e del centrodestra, la collaborazione con loro sarà molto difficile.

Il ruolo che svolgeremo in questo Consiglio non sarà individuale, alle spalle della consigliera Guazzini c’è un gruppo di persone capaci, preparate, serie e leali. Cercheremo di costruire una rete non solo di supporto e di consulenza, ma anche di promozione comune di battaglie e iniziative.

Comitato di supporto a Manola Guazzini-Consigliera Gruppo Misto San Miniato

