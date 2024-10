Assemblea di 'Sinistra plurale' a Montecalvoli: il punto ad un anno dall'alluvione del 2 novembre 2023

Promossa da Sinistra Plurale, si è tenuta ieri sera al Circolo La Perla a Montecalvoli un’assemblea pubblica per fare il punto della situazione a un anno dall’evento alluvionale del 2 novembre scorso che provocò allagamenti, frane e smottamenti, con evacuazione di diverse famiglie. Era presente la consigliera Elisa Eugeni. La partecipazione della cittadinanza è stata numerosa e accalorata per il fatto che le autorità preposte, in primo luogo l’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, non solo non hanno messo in piedi nessuna azione per fare almeno i lavori potenzialmente necessari ad alleviare le situazioni di pericolo, ma hanno risposto con arroganza alle sollecitazioni che venivano dai cittadini, evidenziando l’incapacità di governare le criticità del territorio e una stridente mancanza di attenzione e vicinanza verso i disagi e le preoccupazioni delle famiglie.

Ciò che è emerso è un quadro disastroso, per certi versi peggiore rispetto a quello che si pensava:

le fognature sono piene di detriti e di ghiaia, per cui la loro capacità di ricezione è ancora minore; il lavoro che è stato eseguito sulla frana di via della Repubblica evidenzia il modo sommario in cui è stato eseguito: una parte della sede stradale ha già ceduto e ci sono le transenne; sono state messe in luce possibili gravi problematiche, che riguardano via Costa a Santa Maria a Monte, che meriterebbero maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Le persone presenti erano molto arrabbiate e preoccupate, anche perché, se si dovessero ripresentare le condizioni che hanno determinato l’evento del 2 novembre scorso, le conseguenze potrebbero essere ancora più disastrose.

Al termine dell’assemblea è stato deciso di chiedere la convocazione urgente di un Consiglio Comunale aperto per avere risposte adeguate a una situazione potenzialmente pericolosa e a un atteggiamento irresponsabile dell’Amministrazione Comunale che si sottrae ai propri compiti. Sono state raccolte le firme dei cittadini a sostegno di questa richiesta che sarà inoltrata alla signora Sindaca.

Fonte: Sinistra Plurale

