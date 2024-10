Incontro con Ministro Urso su crisi conciario, Riformisti San Miniato: "La Giunta non brilla per competenza"

Assistiamo, non senza sorpresa alle polemiche per il fatto che il sindaco abbia scelto di presenziare un incontro istituzionale nella città gemellata Silly ed abbia delegato il vice sindaco ad un altrettanto importante incontro a Roma che ha riguardato la crisi del comparto conciario.

La crisi a cui stiamo assistendo è di importanza assoluta: le concerie hanno già iniziato a licenziare, gli ammortizzatori sociali sono alla fine e questo porterà sicuramente difficoltà economiche alle famiglie e ripercussioni sociali alle quali l'amministrazione comunale dovrà rispondere con idonee politiche di supporto.

D'altro canto è assolutamente lecito suddividere gli impegni istituzionali in base alle deleghe assegnate agli assessori, segno di un buon rapporto sindaco - giunta pur nel rispetto delle priorità politiche.

Ma se l'accaduto ha sollevato tanto scalpore può avere solo un significato. Pochi riconoscono la capacità politiche ai singoli assessori, ed in questo caso al vice sindaco, con delega alle politiche del lavoro, di rappresentare ed agire per conto dell'amministrazione comunale.

Lo avevamo detto in occasione delle nomine e lo ribadiamo - afferma il presidente dei Riformisti per San Miniato Simone Telleschi: la giunta non brilla certo per competenza ed esperienza nelle deleghe assegnate ed è normale che i nodi vengano al pettine.

Altrimenti nessuno avrebbe trovato così strano che un vice sindaco abbia partecipato ad un incontro con il governo nazionale per tentare di risolvere una grave crisi che riguarda tutto il comparto.

Riformisti per San Miniato

Notizie correlate