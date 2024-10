Lega Empolese Valdelsa a Pontida per sostenere Matteo Salvini

Una delegazione delle sezioni della Lega dell'Empolese Valdelsa - Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fucecchio e Gambassi Terme - guidata dal vicesegretario Provinciale di Firenze Marco Cordone, sarà presente domenica 6 ottobre sul "Sacro Prato" di Pontida (in provincia di Bergamo) per sostenere Matteo Salvini, in vista del processo Open Arms del prossimo 18 ottobre.

Tra i partecipanti anche Susi Giglioli, vulcanica e preparata Segretaria e Capogruppo a Castelfiorentino che, dopo aver votato di primo mattino per il rinnovo degli Organi Istituzionali della Città Metropolitana di Firenze, si recherà a Pontida per dare pieno sostegno insieme agli altri leghisti dell'Empolese Valdelsa, al Ministro Matteo Salvini.

Dopo le centinaia e centinaia di firme raccolte in presenza dalla Lega nell'Empolese Valdelsa e nel Valdarno Inferiore, con punte che hanno sfiorato il centinaio di sottoscrizioni a Castelfiorentino e a Fucecchio, firme di incoraggiamento e sostegno a Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana e Segretario Federale della Lega: nei suoi confronti i pm hanno chiesto 6 anni di reclusione e una multa da un milione di euro per il Caso Open Arms, dove il vicepremier è imputato per i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.

"Sarà la Pontida di un pieno sostegno al Ministro Salvini - conclude Marco Cordone - che ha fatto il proprio dovere, difendendo i confini del Paese e ingiustamente va al processo Open Arms ma sarà anche la Pontida di uno dei grandi temi portanti della politica del Carroccio ovvero l'Autonomia, un progetto per tutte le Regioni d'Italia".

Fonte: Ufficio Stampa

