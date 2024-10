Volley Firenze, inizia il campionato per Il Bisonte

L’attesa è finita. Domani si alza il sipario sulla stagione 2024/25 de Il Bisonte Firenze con la prima giornata della Serie A1 Tigotà, e sarà la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia a testare le ambizioni e il grado di preparazione di Leonardi e compagne. Si gioca alle 17 a Palazzo Wanny, e c’è tanta curiosità di vedere all’opera la squadra del nuovo coach Simone Bendandi, alla prima da capo allenatore in A1, protagonista di un interessante precampionato.

In quasi due mesi di preparazione, e nonostante i nove volti nuovi, il gruppo sembra già aver costruito una propria identità, e lo dimostrano i risultati delle cinque amichevoli giocate, con tre successi, un ko e un 2-2 proprio contro la Megabox, affrontata un paio di settimane fa alla Sussidiaria di Palazzo Wanny.

Ovviamente un conto sono gli allenamenti congiunti e un conto è il campionato, ma Il Bisonte già da domani vorrà provare a giocarsi le proprie carte: senza Bianca Lapini (che ha subito un intervento di appendicectomia mercoledì sera) e con Ilaria Battistoni ancora in fase di recupero, coach Bendandi avrà comunque a disposizione un gruppo carico e coeso, pronto a dare battaglia per regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono tre: a Vallefoglia ci sono Sonia Candi, bisontina nella stagione 2018/19, e Alice Degradi, che ha militato ne Il Bisonte per un anno e mezzo tra l’estate del 2018 e il gennaio del 2020, mentre a Firenze c’è Giulia Mancini, che ha vestito la maglia della Megabox nelle ultime tre annate, dal 2021 al 2024. I precedenti fra le due squadre sono sei, con tre vittorie delle bisontine (l’ultima il 16 novembre 2022, 0-3 in trasferta) e tre di Vallefoglia (arrivate negli ultimi tre confronti giocati, di cui due a Palazzo Wanny).

LE PAROLE DI SIMONE BENDANDI – “Non vediamo l’ora di entrare in campo: durante la preparazione abbiamo lavorato tanto, le ragazze non si sono mai risparmiate, e da domenica dovremo mettere in pratica quello che abbiamo costruito fino a adesso. Ci potranno essere emozioni contrastanti, le ragazze magari si chiederanno se riusciranno e fare le cose giuste o se saranno tranquille, ma sono emozioni che fanno parte della vita di un giocatore. Affrontiamo Vallefoglia, che è una squadra molto buona, ma dovremo essere concentrate su noi stesse per trovare le giuste soluzioni contro quello che ci proporrà l’avversario: le abbiamo studiate e anche affrontate in amichevole, ma è un esordio per tutti e bisognerà vedere chi riuscirà a essere più lucido e a mettere in campo ciò che si è preparato. Mi auguro che le ragazze si godano tutto, vedo che trovano piacere in quello che stanno costruendo: l’inizio è un po’ un’incognita per tutti, ma noi siamo pronti”.

LE AVVERSARIE – La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di coach Andrea Pistola, privo delle infortunate Alice Degradi e Pia Kästner, dovrebbe schierarsi con la serba Rada Perović (classe 2001) in palleggio, l’albanese Erblira Bici (1995) come opposto, Sonia Candi (1993) e la tedesca Camilla Weitzel (2000) al centro, Gaia Giovannini (2001) e la statunitense Simone Lee (1996) in posto quattro, e Chiara De Bortoli (1997) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-tv-it. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto su tutti i pacchetti VBTV.

