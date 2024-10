Controlli dei carabinieri in piazza san Francesco

Nel corso della serata di sabato, in Piazza san Francesco, in esecuzione del servizio di sicurezza urbana ad alto impatto disposto dalla Prefettura di Prato, il personale della Compagnia Carabinieri di Prato, unitamente al personale della Guardia di Finanza di Prato, ha presidiato la zona di San Francesco fino a tarda notte con pattuglie di stanza nella piazza e controllo delle persone che frequentano l’area del centro città, per garantire una presenza costante delle forze dell’ordine e un visibile punto di riferimento nelle serate della movida in favore dei cittadini.

