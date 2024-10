Trovata morta con una ferita alla testa, ipotesi omicidio

Il corpo di Letizia Giordani, una psicoterapeuta di 72 anni scomparsa nell'Aretino, è stato ritrovato in un campo di proprietà della famiglia a Foiano della Chiana con una ferita alla testa. Le autorità non escludono l'ipotesi di omicidio, dato che la ferita potrebbe essere compatibile con un oggetto contundente. La donna viveva con il marito, un artista canadese, che aveva denunciato la scomparsa alla figlia, la quale ha allertato le autorità. Le indagini sono in corso per chiarire se si tratti di un omicidio o di un incidente.

